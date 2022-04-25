الأسوأ منذ 50 عاماً.. انخفاض كبير في مناسيب سد دوكان وتحذير من تداعياته

اعلن مدير سد دوكان في محافظة السليمانية كوجر جمال، يوم الاثنين، انخفاض منسوب المياه في السد نتيجة قلة الأمطار الموسمية.

وقال جمال إن “انخفاض منسوب المياه سيكون له تداعيات سلبية على المناطق الزراعية المحاذية له بل حتى يشمل مناطق وسط وجنوب العراق”.

واضاف أن “كمية المياه الموجودة الآن في السد في هذا الشهر قليلة جدا مقارنة بهذا الوقت في السنوات الماضية”، في إشارة إلى وصول السد إلى أعلى مستوياتها في هذا الوقت في جميع السنوات الماضية باستثناء هذا العام والعام الماضي.

وعن كمية المياة الداخلة للسد، أوضح كوجر، أن “حوالي 100 ملم مكعب من المياه تصل السد كل ثانية، وهذا بسبب قلة الامطار الموسمية في فصل الشتاء، حيث كانت كمية الامطار خلال موسم الشتاء الماضي في منطقة دوكان هي 300 ملم، وبهذه الكمية من الامطار ومع نسبة الخزين الموجود في السد فإن نسبة المياه في السد تصل إلى 41 ٪، وهي كمية قد نتجاوز بها احتياجات هذا الفصل فقط”.

وعن المساعي المشتركة بين حكومتي المركز والاقليم لمعالجة المشكلة، قال كوجر إنه “خلال الأيام القليلة الماضية عقد اجتماعا موسعا بحضور مدير عام السدود في العراق ومدير عام السدود في كوردستان وكوادر متقدمة في إدارة السدود الاروائية وقد تم الاتفاق على وضع خطة لصرف المياه الموجودة في السد وفقا للاحتياجات الضرورية، وقد تم التركيز على توفير مياه الشرب للمنطقة بالدرجة الأولى”.

وفيما يخص الزراعة فقد “تم الاتفاق على صرف نفس كميات المياه التي تم صرفها خلال العام الماضي أو أقل للأراضي الزراعية في محافظة كركوك والمناطق المطلة عليها، كون هذا العام هو العام الثالث للجفاف في العراق”.

ولفت مدير سد دوكان، الى أنه “وفقا لكلام مدير عام السدود العراقية فإن العام الحالي يعد الأسوأ من حيث الجفاف على مستوى الخمسين عام الماضية، لأن كميات الامطار في موسم الشتاء المنصرم انحصرت في منتصف شهر كانون الأول وشهر كانون الثاني، فيما لم تكن هنالك امطار في شهر شباط واذار”.

وعن إمكانية الاستفادة من السد كخزين استراتيجي قال مدير السد، : “نحن ننظر موجة فيضانات حتى يمتلئ السد ويمكننا حينها الاستفادة من الخزين المائي للسد، وحتى يمكن الاستفادة من ذلك الخزين لمناطق العراق وكوردستان”.

ويقع سد دوكان على نهر الزاب الصغير ضمن محافظة السليمانية في اقليم كوردستان، ويبعد نحو 60 كيلومترا شمال غربي مدينة السليمانية وحوالي 100 كيلومتر من مدينة كركوك.

وسد دوكان من نوع خرساني مقوس نصف قطره 120 متراً وطول قمته 360 متراً، وبدأ بناؤه في العام 1954 وانجز في العام 1959، ويعد أول سد في العراق.

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