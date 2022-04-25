الحشد الشعبي: الإرادة الصلبة ستنهي تواجد داعش شمال الرطبة

أكد قائد عمليات غرب الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، اليوم الاثنين، أن عملية الإرادة الصلبة بمرحلتها الثانية والتي انطلقت أول من أمس ستنهي تواجد عصابات داعش الإرهابية في مناطق شمال الرطبة.

وقال مصلح، إن “عملية الارادة الصلبة الثانية تجري بخطوات وفق ما خطط لها مع العمليات المشتركة وصنوف القوات الامنية”.

وأضاف، “بحسب المصادر الاستخبارية الدقيقة فإن العدو الداعشي تم تطويقه من جميع الجهات في مناطق شمال الرطبة ويعملون بشكل مفارز متفرقة ويستخدمون العبوات الناسفة لاعاقة تقدم قواتنا للاهداف الموضوعة”.

وشدد، على أن “التنسيق بعملية الارادة الصلبة الثانية يتم على اعلى مستويات وبتكاتف القوات الامنية بمختلف صنوفها”، لافتا الى أن “الايام المقبلة ستشهد انهاء تواجد العدو في مناطق شمال الرطبة مع استمرار عمليات الإرادة الصلبة”.انتهى29/ح

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