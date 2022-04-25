الحمى النزفية تنتشر في ذي قار.. ودعوة لعزل المناطق المصابة

أكدت دائرة صحة ذي قار، أمس الأحد، استمرار خلية الأزمة المشكلة من قبل المحافظ بالعمل للسيطرة على مرض الحمى النزفية، فيما دعت لتدخل القوات الأمنية لتطبيق إجراءات العزل على المناطق المصابة.

وقال مدير قسم الصحة العامة في دائرة صحة ذي قار حسين رياض في حديث لـ(المدى)، إن “المحافظة سجلت العام الماضي 24 حالة، منها 9 وفيات، فيما شهد العام الحالي تسجيل 8 حالات منها 3 وفيات”.

وأضاف رياض، أن “الحالات المشتبه بها يتم أخذ عينة منها وفحصها في المختبر المركزي في بغداد”، مبينا أن “لدينا في دائرة صحة ذي قار ردهة عزل واحدة، ونعمل على تطويرها خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف، “يجب أن تعزل المناطق المصابة بهدف عدم حدوث عدوى بالحمى النزفية”، مشيرا الى أنه “نحتاج تدخل القوات الأمنية لتطبيق إجراءات العزل والمساعدة في حماية المواطنين من المرض”.

وتابع مدير قسم الصحة العامة في ذي قار، “المحافظة تشكو من انعدام وجود مجزرة صحية وحديثة، الأمر الذي جعل الأمراض تنتقل بالعدوى سريعا”. وبين رياض، أن “خلية الأزمة المشكلة من قبل المحافظ تعمل للسيطرة على المرض”، لافتا الى “وجود جهود أخرى تبذل من قبل الطب البيطري الذي يتابع حالات الحيوانات التي تنقل هذا المرض الى الإنسان”.

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