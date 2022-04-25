الدولار يسجل انخفاضا مع اغلاق اسواق بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاثنين، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلت في بغداد على 147350 دينارا عراقيا.

فيما سجلت أسعار الصرف صباح هذا اليوم 147450 دينارا مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 146750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

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