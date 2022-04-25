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الصدر: مقترح مشروع لتجريم التطبيع

الصدر: مقترح مشروع لتجريم التطبيع

كشف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس السبت، عن مقترح مشروع لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقال الصدر، في تغريدة على منصة “تويتر”: إن “من أهم الأسباب التي دعتني إلى زج التيار الصدري في العملية الانتخابية مجدداً، هي مسألة التطبيع والمطامع الإسرائيلية بالهيمنة على عراقنا الحبيب”.
وأضاف أن “الكتلة الصدرية ستعلن مع حلفائها في الفضاء الوطني قريباً عن مقترح مشروع لتجريم التطبيع والتعامل مع الكيان الصهيوني، ثم طرحه تحت قبة البرلمان للتصويت عليه”، مشيراً إلى أن”هناك مقترحات لمشاريع خدمية سنطرحها تباعاً”
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