العراق يتوشح بـ”المربع الاخضر” في قائمة اكثر دول العالم مديونية

سجلت السودان واليابان اكثر دول العالم مديونية نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي في عام 2022، فيما كان العراق احد الدول الاقل مديونية بالنسبة للناتج المحلي ليتوشح بـ”المربع الاخضر”.

جاء ذلك وفق تقرير لصندوق النقد الدولي لشهر نيسان الحالي، حول تصنيف دول العالم الاكثر مديونية، حيث صنف التقرير “أكثر دول العالم مديونية والتي يتجاوز مديونتها من 50 الى 100% نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي باللون البرتقالي، والدول التي يتراوح مديونيتها اقل من 25 ولغاية 50% باللون الاخضر” .

وأوضح تقرير صندوق النقد الدولي، أن “السودان كان اكثر دول العالم مديونية نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2022 وبنسبة 284.1% يليه اليابان وبنسبة 262.5% ومن ثم جاء ثالثا اليونان وبنسبة 184.4% وجاءت جمهورية الراس الاخضر رابعاً وبنسبة 159% وجاءت اريتريا خامساً وبنسبة 151.9%”.

وعربياً جاءت “السودان اولاً ومن ثم البحرين ثانياً وبنسبة 116.5% ومصر ثالثاً وبنسبة 94% والاردن رابعاً بنسبة 91.5% وجاءت تونس خامساً وبنسبة 87.3%”.

وبين التقرير أن سبع دول عربية لم يرتفع بها الدين اكثر من 50% من نسبة الناتج المحلي الاجمالي لتتوشح باللون الاخضر حيث كان نسبة الدين في الكويت 12.3% مقارنة بالناتج المحلي تليها السعودية وبنسبة 24.1% ويليها الامارات وبنسبة 31.7% ومن ثم العراق بنسبة 35% ومن ثم جاءت اليمن وبنسبة 43.9% ومن ثم عمان بنسبة 44%”، مشيراً إلى أن “كلاً من سوريا وليبيا وفنزويلا واوكرانيا ولبنان لم تدرج في الجدول لعدم وجود بيانات دقيقة بالنسبة لهذه الدول”.

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