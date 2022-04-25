العقلية الإخوانية الوهابية محترفة ، نعيم الهاشمي الخفاجي

حركة الإخوان هم حزب إسلامي عابر للحدود تم توهيب قادتهم المؤسسين بالمال السعودي من خلال رشيد رضا صاحب مجلة المنار، قبول القادة المؤسسين للحركة للمال الوهابي السعودي جعلتهم يتبنون أفكار وعقائد الوهابية ودخول أفكار الذبح وقطع الرؤوس والسبي …..الخ.

انا شخصيا تربطني علاقات صداقة مع قادة بحركة الإخوان وبحزب التحرير، كنت اسألهم عن صلاتهم بالوهابية كان الإخوان ينكرون، وقادة التحرير يؤكدون بوجود علاقات مابين الإخوان المسلمين والوهابية وتبني قادة وكوادر الإخوان بنشر الوهابية من خلال السفارات والقنصليات السعودية والقطرية والإماراتية، وجدت كلام إلى سيد قطب يلعن ابراهيم باشا لكونه قضى على الوهابية بدولتهم الاولى.

كل الموبقات التي لحقت بحركة الإخوان من قتل وذبح وسبي سببها السعودية هي التي وهبتهم، ومن المثير للسخرية يحاول المستكبين من بدو الجزيرة شيطنة الإخوان وإلقاء الإرهاب كله عليهم، وفي الحقيقة من يتحمل نشر الإرهاب هي السعودية وقطر والإمارات التي صرفت مئات مليارات الدولارات لنشر الوهابية بكل اسقاع العالم، لاحظنا استبشار صحف الخليج الوهابي بقرار محكمة النقض المصرية، ليوم الخميس الماضي القاضي بالسجن المؤبد (25 عاماً) بحق مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع، والقياديين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث قسم شرطة برج العرب» في بورسعيد.

وقبلها بأيام قليلة كان قد صدر حكم مماثل بالمؤبد على رجل الجماعة الإخوانية والذي يسمونه في الرجل الحديدي محمود عزّت( دينسور)، بسبب التخابر مع جهات أجنبية، وإفشاء أسرار الأمن المصري الوطني، أو «القومي» حسب القاموس المصري.

صفوت حجازي أشرف على عملية قتل المقرىء وحافظ القرآن حسن شحاته بسبب تشيعه، اتذكر كان من ضمن الجموع التي هاجمت بيت حسن شحاته وتم قتل الشيخ الشهيد والتمثيل بجثته، كان واقف في مؤخرة المجاميع التي هاجمت بيت حسن شحاته، فهو من حرك القطعان للحيوانات المتوحشة لقتل الشيخ رحمه الله لأسباب مذهبية وغير مبررة، الجنرال السيسي، كان من الضباط المتدينين وحافظ للقرآن، استطاع تدبير الانقلاب على مرسي الذي شارك بحرق سوريا والعراق وتآمر على اليمن، وأراد ان يحكم السيطرة على الجيش المصري، لكن الجنرال السيسي نجح في القضاء عليهم بدعم المكون المسيحي المصري وغالبية المسلمين الصوفية، والأحزاب اليسارية، ووقوف الغالبية الساحقة من أبناء الشعب المصري من العمال والطبقات الفقيرة مع الجنرال السيسي ضد حكم الإخوان الذين عاثوا في مصر فسادا وقتلا وترهيبا، بل الحكومة المصرية اتبعت أسلوب الإعلام في مهاجمة الإخوان، بل حتى المسلسلات المصرية هاجمت الإخوان، وقد أثارت الدراما المصرية، من خلال مسلسل «الاختيار» وغيره «comedy shows»، الجدل حول دور جماعة «الإخوان» في الحياة المصرية طيلة السنوات الماضية، خاصة موسم الفوضى «الربيع» السيئة الصيت.

بعد هزيمة الإخوان من السلطة في مصر يحاول المحترفين من عناصر حركة الإخوان القول لا داعي إلى كثرة الكلام عن حركة الإخوان وأن سبب سقوط مرسي قال في مصر نحن من نقوم بتصنيع الأدوية والغذاء ……الخ

هناك ترابط مابين قادة الإخوان وشيوخ وهابية الخليج محمد بديع وخيرت الشاطر ومرسي، تربطهم علاقات تنظيمية إخوانية مع محمد العوضي الكويتي وطارق سويدان الإماراتي سفر الحوالي وسلمان العودة وناصر العمر وسعيد الزعير السعوديين ومع ايمن الظواهري واسامة بن لادن، علاقات اخوانية وهابية.

رغم سقوط الإخوان بمصر لكن حركة الإخوان تمارس دور الدعوة بين صفوف الشباب، امس كنت في جولة رأيت شاب عربي ملتحي يلبس ملابس أفغانية يدعوا شابات دنماركيات للإسلام في بار لبيع الخمور، كان منظر الكثير منا يعتبره منظر مقزز، لكن انا احترمت هذا الشاب الملتحي الإخواني الوهابي بسبب إيمانه المطلق وبسبب إيمانه بات لا يتحرج أن يدعوا الفتيات الاوروبيات للاسلام، تقصدت أقف بالشارع وانظر إلى هذا الشاب الملتحي عندما غادر الطاولة التي تقع خارج البار، الفتيات كل واحدة أمامها كأس من المشروب وقناني شراب البيرة كل واحدة نظرت لصديقتها وضحكن على دعوة هذا الشاب للإسلام، لذلك عند دخول الإنترنت للدول العربية غالبية الشباب يعيش مع استخدام تطبيقات الانترنت واستعمال تقنيات 5G الاخواني الوهابي في أوروبا يدعوا الفتيات لدخول الاسلام، اكيد الحركات الاخوانية الوهابية لديهم آلاف الدعاة لنشر الفكر الإخواني الوهابي عبر الإنترنت، بل الواقع على الأرض أثبتت جماعة الإخوان المتوهبينة لديهم قدرات عالية على الاستفادة من دخول تقنيات الاتصالات الحديثة ولديهم فئات تحمل عناوين الشباب الجدد وفي اسم الحداثة يغيرون جلودهم مثل الحرباء.

جماعة الإخوان المتوهبون، يملكون قدرات على المناورة والمرونة، ولولا مناوراتهم طيلة مائة عام من الزمان، لما بقيوا ليومنا هذا، هم يتأقلمون مع كل التحولات والعهود والأنظمة السياسية، في العهد الملكي كان مقربين من الملك فاروق ولديهم علاقات مع جمال عبدالناصر عندما كان ضابط قبل الانقلاب، جمال عبدالناصر كان محسوب على حركة الإخوان، بعد الانقلاب أيضا تحولوا مع النظام الجمهوري، حركتهم السعودية ضد مشاريع جمال عبدالناصر الوحدوية و المؤيدة للشعب الفلسطيني، جماعة الإخوان انطلقوا بشكل رسمي وعلني من خلال المؤسس حسن البنا ورفاقه، في الإسماعيلية على القنال المصري سنة 1928 ونحن الآن في سنة 2022 خلال السنوات 6 القادمة يصبح عمر حركة الإخوان قرن كامل من الزمان، أي مائة عام، حركة الإخوان تمددت بكل دول العالم العربي والإسلامي واصبح لهم في كل قطر أو بلد من البلدان لهم أنصار وأحزاب سياسية لهم، وصلوا إلى تركيا وقضوا على سلطة العسكر وقضوا على النظام العلماني الذي حكم تركيا أكثر من سبعين عام، حركة الإخوان مخلب بيد أردوغان ودول الخليج يستخدموهم في استهداف الدول المقاومة والرافضة للتطبيع، حرقوا كل دول مايسمى بدول الربيع وتعاونوا مع كل القوى الدولية والإقليمية ومع بني صهيون لحرق سوريا وإضعاف النظام في سوريا خدمة لبني صهيون والى أردوغان الذي هو على وشك قضم الشمال والشرق السوري والموصل وكركوك من العراق وضمهم إلى تركيا من خلال حركة الاخوان وغالبية أبناء القومية التركمانية في سوريا والعراق، العقل السياسي الإخواني الوهابي لا يرى فرق واسع بين شرعية بني صهيون وشرعية الدول العربية الوهابية التي نشرتها ، فكلهم فاقدون للشرعية، بل إن الكافر الأصلي اليهودي يعني أقل خبثاً من الكافر المرتد ههههه شر البلية مايضحك، فهم اي حركة الإخوان يعملون لصالح الخليفة التركي الشرعي أردوغان وريث دولة خلافتهم العثمانية التي تآمر على اسقاطها اسلافهم بالتعاون مع القوات البريطانية والفرنسية لمقاتلة الجيش التركي العثماني وهزيمته.

حركة الإخوان الوهابية باقون إلا أن تقوم دول الخليج بحضر الوهابية وهذا أمر مستبعد لأن ال سعود ولدوا وعاشوا مع الإسلام الوهابي منذ مايقارب الثلاثة قرون من الزمان.

أنا شخصيا لا توجد عندي حساسية من أي مخلوق سواء كان اخواني أو مسيحي أو بوذي أبدا مازال يحترمني كبشر وانا كذلك احترمه كبشر، بكل الأحوال غالبية البشر يأخذون اديانهم ومعتقداتهم من العوائل التي ولدوا بها إلا النزر القليل من البشر الذين يبحثون ويحررون عقولهم بالبحث، فإن عقل الإنسان من حيث المبدأ ابن بيئته وردت أحاديث عن آل البيت عليهم السلام في الحذر من أن تحقر أحدا من عباد الله أو تهينه،فقد روي عن أعظم المرسلين واحبهم الى رب العالمين محمد صلى الله عليه وآله قوله (لقد اسري بي فأوحى إلي من وراء الحجاب ما أوحى، وشافهني إلى أن قال : يا محمد من أذل لي وليا فقد أرصد لي بالمحاربة ومن حاربني حاربته.)

حركة الإخوان وحزب التحرير لديهم قواعد شعبية كبيرة في إندونيسيا والهند وباكستان وجمهوريات آسيا الوسطى من دول السوفيت السابقة، معظم الجاليات الإسلامية في أوروبا وأستراليا وكندا يتبعون حركة الإخوان المتوهبة وحزب التحرير، لهم جماهير كثيرة، والكثير منهم بغض النظر عن الاختلاف المذهبي معهم لكن ناس متعلمين وأصحاب شهادات محترمة، أخلاق الكثير منهم أخلاق طيبة، نحن عندما نكتب ونشير إليهم لايعني نكن لهم الحقد ابدا، مقالي هذا رد على أكاذيب الإعلام البدوي الخليجي الوهابي الذي يحاول تحميل حركة الإخوان إرهاب وهابيتهم، وفي الحقيقة الإخوان ضحية للفكر الوهابي الذي ادخل إليهم من خلال رشاوي السعودية لقادة حركة الإخوان.

في الختام هجوم الإعلام السعودي الوهابي على الإخوان المتوهبين أو الهجوم على داعش والقاعدة يثير السخرية، لا شيء يضحكني اكثر من هجوم من نشر عقائد ابن تيمية على الدواعش ومشتقاتهم، فعلا هجومهم يثير الاشمئزاز، كيف لمن نشر فكرهم ويطبق أحكام قطع الرقاب في بلده بعد صلاة كل يوم جمعة، نعم أسلوب قطع الرقاب نسخة طبق الأصل من شريعة الدواعش، بل أساليب قطع الرقاب نفذتها دول الخليج الوهابية بفترات زمنية طويلة قبل نشوء القاعدة وداعش بعقود من الزمان، كيف يهاجم هؤلاء أبنائهم، كما يقول المثل الشعبي، رمتني بدائها وانسلت، أقول إلى أعلام دول البداوة الوهابية لا تلقوا إجرام وهابيتكم على ضحاياكم حركة الإخوان المسلمين ولولا دول الخليج لكانت حركة الإخوان ليست حركات قطع رؤوس وسلخ جلود وسبي أبناء ونساء أوطانهم.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

24/4/2022

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