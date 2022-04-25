بسم الله الرحمن الرحيم

(اي موجة جديدة لانتفاضة شعبية) مجرد (جر اذن..للاحزاب لتشكيل حكومة)..(فعوامل فشل اي انتفاضة لمجهولية المشروع والبديل والقيادة)

هل الشعب العراقي ان صح التعبير (الشعوب العراقية) تعبير ادق.. بقاءه صامتا خيرا من ثورة شعبية يقوم بها؟.. فرغم ما يشاع عن تغييرات بنتائج انتخابات 2021 بعد انتفاضة تشرين .. فهذا خداع..لانه رجح كفة كتل سياسية على اخرى من جهة.. واطال عمر النظام من جهة ثانية.. بالخداع .. فما هو التغيير الذي حصل اصلا؟ فالفساد نفس الفساد.. والمليشيات نفس المليشيات الحاكمة.. والاحزاب التي تقاسم الكعكة نفسها.. وهيمنة ايران قائمة شئنا ام ابينا على حساب العراق وشعوبه.. مع عدم غفلتنا بان :

مؤشرات الاوضاع العامة وقراءات الرأي العام واتجاهاته تؤشر لفشل نتائج اي انطلاقة

لموجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية.. دليلها ان القوى السياسية غير مكترثه ومطمئنة وتتصارع على الكعكة العراقية .. وتزايد بعمالتها لايران.. مقابل انشغال دولي بالازمة الاوكرانية والصراع الصيني الامريكي…. ولا ننسى بان ادوات الفساد ومليشياتها يمكن تبخيرها بتحرك عسكري وبضوء اخضر دولي.. ولكن (الطبقة السياسية ومنها رؤساء الوزراء) منذ 2003 يدركون بان (سحق المليشيات عبر الجيش المركزي.. نتائجها.. فقدان السيطرة الحزبية على الشارع.. وتصاعد نفوذ الجيش).. مقابل عوامل فشل اي انتفاضة موجودة لحد الان مع علمنا:

عوامل انطلاق اي انتفاضة مفاعيلها موجودة .. ولكن مع وقف التنفيذ .. مع ادراكنا..

بازدياد المعاناة بفعل عدم الاكتراث بمعيشة الموطنين التي اصبحت خانقة للملايين وزاد تهميش الفقراء واتساع رقعتهم .. وجفاف مياه الانهر.. وازدياد اعداد العاطلين عن العمل.. وسوء الخدمات ومنها الكهرباء والطاقة والصحة والتعليم وغيرها.. ولكن الاحباط الشعبي بعد قمع انتفاضة تشرين وعدم تغيير جذري للوضع.. وبقاء الكتل والتيارات و المليشيات الفاسدة العميلة تحكم وكأنه شيء لم يكن.. .. تؤدي لعدم خروج انتفاضة شعبية حقيقية..

فمتى نجحت ثورة شعبية باسقاط نظام حكم بالعراق ؟

فكلنا راينا خروج مجرد مظاهرات شعبية كتاييد لانقلاب 1958.. ولم تحصل مظاهرات تمخض عنها اسقاط نظام وجاء بديل عنه.. وكذلك حصلت انتفاضة اذار 1991 ولم يحصل تغيير.. وحصلت انتفاضة تشرين 2019 وايضا لم يحصل اي تغيير .. وقمعت بكل سهولة ووحشية.. ليتبين بان الانتفاضات بالعراق مجرد (اوراق ضغط على الانظمة الحاكمة) اكثر منها (ثورات شعبية بمشروع وقيادة واضحة) واليات محددة للتغيير.. المنسق بين (الشعب والجيش وقوى دولية)..

وهنا نبين .. بان لا تغيير بعوامل داخلية عراقية .. بدون تغيير بالظروف الدولية

التي تشعر بضرورة تغيير الاوضاع بالعراق .. التي تدخل بمصلحة قوى دولية مؤثرة عالميا.. تجد نهوض العراق وكنس الفاسدين وبدء اعمار ارض الرافدين يدخل بمصلحتها.. كما جرى كمثال بالامارات العربية المتحدة وخاصة (دبي) عندما تطلبت الظروف الدولية ان تنهض دبي من الصحراء.. والبداوة الى ارقى مدن العالم .. وذلك لمصلحة دولية وجدت بان (دبي يجب ان تكون بديل عن هونكونك) التي كانت ستلم للصين.. فنهوض بدبي بديل عنها من التراب.. وكذلك المصلحة الدولية كان من مصلحتها بقاء استقرار بالاردن رغم المنطقة الساخنة المرعبة حول الاردن بالعراق وسوريا ولبنان وغيرها..

وننبه:

امريكا مثل الفيل ودول العالم الثالث مثل النملة.. وهذا ليس تصغير لاي شعب او دولة

فهل سمعتم بـ (Level) اي المستوى.. ونقصد هنا (مستوى النظر).. فالفيل ينظر لمستوى والنمل لمستوى اخرى.. و ما بينهم كائنا اخرى.. فالفيل عندما يسير يدوس على النمل والحشرات الاخرى وحتى حيونات صغيرة.. وهذا ليس ذنب الفيل … لان مستوى نظره عالي.. ولا يحاسب على ما يدوس عليهم.. كذلك (امريكا تنظر بمستوى اعلى من المستويات التي تنظر لها دول وشعوب العالم وخاصة العالم الثالث منها).. فامريكا تنظر لكرة ارضية وحتى ما فوقها بالفضاء.. والعالم الثالث شعوبه ودولة مضحكة بعضها ينظر بان بول البعير شربه حرام لو حلال؟ وحجاب المرأة من الدين او غير الدين؟ وزواج المتعة حرام لو حلال؟ ونظرة الرجل للمراة حلال لو حرام؟ ومساواة الرجل بالمراة يجوز او لا يجوز.. الخ..

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واخير يتأكد للعرب الشيعة بالعراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية العرب الشيعة بمنطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم

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