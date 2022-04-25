بالتنسيق مع بغداد .. مرور أربيل تكشف عن الشكل الجديد للوحات السيارات الموحدة

أعلنت مديرية مرور العاصمة أربيل، اليوم الاثنين، الشروع بطباعة لوحات تسجيل المركبات الموحدة بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية، مع استبدال اسماء المحافظات بأرقام ستكون على يسار اللوحة.

وذكر بيان صادر من المديرية أنه “تنفيذا للتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية بحكومة إقليم كوردستان في الكتاب رقم 2 لسنة 2022، وبحسب التوجيه الصادر من وزير داخلية الاقليم، تم طبع اول لوحة تسجيل موحدة في مديرية مرور أربيل لأحد المواطنين “.

يذكر ان اللوحات الموحدة الجديدة ستكون خالية من اسماء المحافظات، بل ستحتوي فقط على أرقام ورموز تشير الى المحافظة، مثلا الرقم الذي يرمز لمحافظة أربيل هو (22)، وستحمل اللوحات الخاصة بإقليم كوردستان حروف KR من أجل تمييزها عن لوحات بقية محافظات العراق.

وأشارت المديرية الى أنه “من الآن فصاعداً، سيتم تسجيل أي سيارة خاصة (رقم مؤقت) وفق اللوحة الجديدة”.

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