Posted on by

بالوثيقة: محافظ ذي قار يعرض 3 مقترحات لحل أزمة الخريجين والعاطلين


أعلن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، اليوم الاثنين، تقديمه 3 مقترحات إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لحل أزمة الخريجين والكسبة والعاطلين عن العمل في المحافظة.
وأوضح المحافظ خلال وثيقة  أن “المقترح الاول يتضمن تأمين فرص عمل للشرائح المذكورة وتعيينهم بأجور يومية او عقود في الشركات النفطية العاملة في المحافظة”، مشيرا الى أن “المقترح الثاني يتضمن تأمين درجات وظيفية ضمن درجات الحذف والاستحداث في دوائر المحافظة كافة وادراجها ضمن قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي”.
وأضاف، أن “المقترح الثالث ينص على شمول الخريجين والعاطلين بمنحة راتب شهري عن طريق دوائر الرعاية الاجتماعية بصفتهم عاطلين عن العمل لحين حصولهم على وظائف”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close