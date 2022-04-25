بالوثيقة: محافظ ذي قار يعرض 3 مقترحات لحل أزمة الخريجين والعاطلين



أعلن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، اليوم الاثنين، تقديمه 3 مقترحات إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لحل أزمة الخريجين والكسبة والعاطلين عن العمل في المحافظة.

وأوضح المحافظ خلال وثيقة أن “المقترح الاول يتضمن تأمين فرص عمل للشرائح المذكورة وتعيينهم بأجور يومية او عقود في الشركات النفطية العاملة في المحافظة”، مشيرا الى أن “المقترح الثاني يتضمن تأمين درجات وظيفية ضمن درجات الحذف والاستحداث في دوائر المحافظة كافة وادراجها ضمن قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي”.

وأضاف، أن “المقترح الثالث ينص على شمول الخريجين والعاطلين بمنحة راتب شهري عن طريق دوائر الرعاية الاجتماعية بصفتهم عاطلين عن العمل لحين حصولهم على وظائف”.

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