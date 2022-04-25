رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل السفير الفلسطيني

استقبل السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٥ السفير الفلسطيني الدكتور احمد عقل وبحث معه القضايا القانونية الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين في العراق.

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