سهم تويتر يقفز إثر تقارير عن نية إيلون ماسك شراءها



قفز سهم تويتر في بورصة وول ستريت، اليوم الإثنين، إثر تقارير أوردتها وسائل إعلام أميركية عدّة مفادها أنّ الشركة على وشك الموافقة على العرض الذي قدّمه الملياردير إيلون ماسك لشرائها.

وقرابة الساعة 15:40 ت غ، كان سعر سهم تويتر يتأرجح حول 50.77 دولاراً بارتفاع نسبته 3.75% عن سعر الافتتاح.

ونقلت وسائل إعلام أميركية، ولا سيّما “وول ستريت جورنال” و”نيويورك تايمز” و”سي أن بي سي” عن مصادر عدّة قولها إنّ “مجموعة تويتر قد تعلن اعتباراً من الإثنين موافقتها على العرض الذي قدّمه ماسك لشرائها”.

وكان مالك مجموعة تيسلا للسيارات الكهربائية عرض في منتصف آذار الاستحواذ على ملكية تويتر بالكامل مقابل 54.20 دولاراً للسهم الواحد وسحب المجموعة من بورصة نيويورك.

وإذا وافقت تويتر على العرض كما هو، هذا يعني أنّ قيمة المجموعة تناهز 43 مليار دولار، مقابل 38.5 مليار دولار حالياً.

وكان الملياردير أعلن الخميس الماضي، أنّه أمّن التمويل اللازم لإتمام هذه الصفقة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ”تيسلا” إنّه “أمّن حوالي 46,5 مليار دولار لتمويل الصفقة”، مشيراً إلى أنّ “هذه الأموال مصدرها قرضان مصرفيان من بنك مورغان ستانلي بالإضافة إلى ثروته الشخصية”.

كما أعلن يومها أنّه يفكّر بتقديم “عرض شراء مباشر” لمساهمي تويتر لشراء أسهمهم مباشرة وبصورة عدائية أي من دون المرور بمجلس الإدارة الذي واجه عرض الملياردير بالرفض.

ولمنع ماسك من الاستحواذ على تويتر، لوّح مجلس الإدارة بتفعيل إجراء يدعى “الحبّة السامة” من شأنه أن يصعّب على الملياردير الاستحواذ على أكثر من 15 في المئة من الشركة عبر السوق، علماً بأنّه يملك حالياً 9.2% من أسهمها.

وبحسب وسائل الإعلام الأميركية فقد إجتمع مجلس إدارة تويتر صباح الأحد لإعادة النظر بعرض ماسك.

وجاء هذا الاجتماع بعد يومين على لقاءات عبر الفيديو عقدها مع العديد من مساهمي تويتر الملياردير المتحدّر من جنوب أفريقيا، وذلك في مسعى منه لإقناعهم بالموافقة على عرضه.

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