فريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء يُتابع ميدانيا مراحل إنجاز مشروع ماء الزهور المُغذّي لقضاء الحسينية شمال بغداد

أجرى فريق المُتابعة الميدانية لدائرة التنسيق الحكومي وشؤون المواطنين، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء زيارةً ميدانية؛ للاطلاع على مراحل سير العمل بمشروع ماء الزهور الخاص بقضاء الحسينية شمال العاصمة بغداد.

يأتي ذلك في إطار الاستجابة لتوجيهات الأمين العام لمجلس الوزراء، الدكتور حميد نعيم الغزّي، بشأن متابعة المشاريع المتوقفة أو المتلكئة، ولاسيما تلك التي تؤمّن الخدمة لشريحة واسعة من المواطنين.

وعقد الفريق – فورَ وصوله – اجتماعا في موقع المشروع ضم المسؤولين المحليين في الحسينية والراشدية إلى جانب مدير المشروع، ورئيسة دائرة المهندس المقيم.

وناقش الاجتماع الرابع الخاص بالمشروع المذكور – الذي وصل إلى نسبة ٨٥ ٪؜ من الإنجاز – جُملة من الأمور الفنية، والقانونية، والمالية؛ بغية الوصول إلى الإنجاز النهائي، حيث شدّد فريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء على ضرورة تسريع وتيرة العمل من خلال تكثيف التعاون مع الجهات المعنية؛ لإزالة التعارضات وتذليل العقبات التي تعترض مراحل التنفيذ.

واتفق المجتمعون على حزمة من المقررات العملية التي دُوّنت في محضر مُشترك بشأن تسهيل أعمال مد الأنبوب الناقل، وإزالة التجاوزات، وإجراء تصليحات لتعبيرات الأنابيب، ونقاط كشف اختبارية.

وتجدُر الإشارة إلى أن مشروع ماء الزهور، سيسهم بعد إنجازه نهاية السنة الجارية – وفقا لتعهّدات الشركة المنفذة – بتغطية حاجة ٦٠٠ ألف نسمة هم سكان قضاء الحسينية المتوزعون على ٢٨ محلّة، على مساحة تُقدّر بـ ١٨ كيلو مربع.

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

24 نيسان 2022

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