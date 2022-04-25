نفحات عن الامام علي بن ابي طالب عليه السلام (ح 4)

الدكتور فاضل حسن شريف

21- قال النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم (عليٌّ مَعَ القرآنِ والقرآنُ مَعَ عليٍّ، لنْ يفترقا حتّى يَرِدَا عَلَيَّ الحوضَ). عن أبي سعيد الخدري قال: سألتُ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم عن قول الله تعالى “وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ”، قال: ذاك أخي علي بن أبي طالب عليه السلام. عن علي بن حوشب قال: سمعتُ مكحولاً يقول: قرأ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم “وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ”، فقال: يا علي، سألتُ الله أنْ يجعلها أُذنك. قال: قال علي عليه السلام: فما نسيتُ حديثاً أو شيئاً سمعتُه مِن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (عليّ عليه السلام أقضى أمتي بكتاب الله، فمن أحبني فليحبّه، فإن العبد لا ينال ولايتي إلاّ بحبّ عليّ عليه السلام). قال الامام علي عليه السلام (وإن الكتاب لَمعي، ما فارقته مُذ صحبتُه). وهو القائل: (سلوني عن كتاب الله، فوالله، ما من آية إلاّ أنا أعلم أَبِلَيْلٍ نزلتْ أَمْ بنهارٍ، أَمْ في سهلٍ أَمْ في جبلٍ).

22- في خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام عن وصف المنافقين (يَقُولُونَ فَيُشَبِّهُونَ ، وَيَصِفُونَ فَيُمَوِّهُونَ ، قَدْ هَوَّنُوا الطَّرِيقَ ، وَأَضْلَعُوا الْمَضِيقَ ، فَهُمْ لُمَةُ الشَّيْطَانِ ، وَحُمَةُ النِّيرَانِ ، “أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ” (المجادلة 19).

23- قال الإمام الصادق عليه السلام في الآية المباركة “يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ” (الانسان 31) و “قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ” (يونس 58) رحمته ولاية علي بن ابي طالب عليه السلام.

24- أخرج ابن المغازلي الشافعي في المناقب والخطيب الخوارزمي الحنفي في مناقب علي بن ابي طالب والحافظ شمس الدين الذهبي الشافعي في ميزان الاعتدال وغيرهم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بين لم يجز على الصراط يوم القيامة إلا من كان معه كتاب ولاية علي بن أبي طالب “فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز” (ال عمران 185) .

25- أخرج القندوزي الحنفي ومحمد الصبان الحنبلي والسبلنجي الشافعي وابن حجر الهيثمي الشافعي وغيرهم ان حبل الله هو علي بن ابي طالب “واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا” (ال عمران 103).

26- كان الامام علي عليه السلام لا يجمع المال مهما كانت مغريات الشيطان “وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ” (الحج 52) لان الشيطان دائما يوسوس النفس بعدم دفع الزكاة والخمس “لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ” (ال عمران 92). شهر رمضان وقت الصدقة فهي عند الحاجة تصبح أهم من بقية العبادات. وما الامام علي عليه السلام وأولاده ومنهم الإمام الحسن عليه السلام كريم اهل البيت الا رمز إعطاء الصدقة “وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا” (الإنسان 8-9) و “وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ” (الذاريات 19).

27- عن ابن عباس في شواهد التنزيل والمناقب لابن المغازلي في قوله تعالى أنفسكم أي أهل نبيكم “ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما” (النساء 29).

28- تخلف بعض المسلمين في المشاركة بمعركة بدر مما جعل عددهم أقل من عدد مشركي قريش. ولكن الله جعل الرعب يدب في صفوف المشركين “سَنُلْقِى فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلرُّعْبَ بِمَآ أَشْرَكُوا۟ بِٱللَّهِ” (ال عمران 151) وذلك بنزول الملائكة مسومين “هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ” (ال عمران 125) ونزول المطر. والاهم من هذا وذاك وجود ابطال مثل علي بن ابي طالب والحمزة عليهم السلام الذين قتلوا ابطال مشركي قريش. اعطى رسول الله راية قيادة المعركة المسماة العقاب الى علي عليه السلام. كان ابو جهل اول من هجم على معسكر المسلمين ببدر وطلب من الوليد وابيه وشيبة ان يبرزوا للقتال وأمر الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم ان يبرز من جهة المسلمين علي وحمزة وعبيدة بن الحارث فقتل علي عليه السلام الوليد، و اشترك مع حمزة في قتل أبيه.

29- جاء في موقع السراج عن جواهر البحار في كتاب القران: أنّ رجلاً جاء إلى أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام فقال: أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ : “الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ” (الفاتحة 2) ما تفسيره؟ فقال: “الْحَمْدُ لِلَّهِ” (الفاتحة 2) هو أن عرّف عباده بعض نعمه جُملاً، إذ لا يقدرون على معرفة جميعها بالتفصيل، لأنها أكثر من أن تُحصى أو تُعرف، فقال لهم: قولوا : “الْحَمْدُ لِلَّهِ” (الفاتحة 2) على ما أنعم به علينا. “رَبِّ الْعَالَمِينَ” (الفاتحة 2) وهم الجماعات من كلّ مخلوق، من الجمادات والحيوانات، فأمّا الحيوانات: فهو يقلبها في قدرته، ويغذوها من رزقه، ويحفظها بكنفه، ويدبّر كلاً منها بمصلحته. وأما الجمادات فهو يمسكها بقدرته ، يمسك المتصل منها أن يتهافت ، ويمسك المتهافت منها أن يتلاصق، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا باذنه ، ويمسك الارض أن تنخسف إلا بأمره ، إنه بعباده لرؤفٌ رحيم . قال عليه السلام: “رَبِّ الْعَالَمِينَ” (الفاتحة 2) مالكهم وخالقهم، وسائق أرزاقهم إليهم من حيث هم يعلمون، ومن حيث لا يعلمون، والرزق مقسوم، وهو يأتي ابن آدم على أي سيرة سارها من الدنيا ، ليس تقوى متّق بزائده ، ولا فجور فاجر بناقصه ، وبيننا وبينه سترٌ ، وهو طالبه ، ولو أنّ أحدكم يفرّ من رزقه لطلبه رزقه ، كما يطلبه الموت ، فقال جلّ جلاله: قولوا: “الْحَمْدُ لِلَّهِ” (الفاتحة 2) على ما أنعم به علينا ، وذكّرنا به من خير في كتب الأولين قبل أن نكون. ففي هذا إيجابٌ على محمد وآل محمد، وعلى شيعتهم أن يشكروه بما فضّلهم.

30- ان القرآن دوّنه وكتبه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في حياة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لكن جمعه في مصحف واحد على أثر وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحصل الجمع بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والاحتمال الأخير هو المتقين حيث جمع في المدينة المنورة. وكان الإمام يكتب ما كان يمليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قطع متفرقة، وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جمع الإمام تلك القطع المتفرقة في مصحف واحد بين لوحين في ثلاثة أيام بعد ترتيبها. وورد من البعض ان الامام علي عليه السلام قد جمع القطع في ستة شهور. واختلفت الروايات في طريقة جمع الإمام علي عليه السلام منها حفظ القرآن في الصدر عن ظهر قلب، كتابة القرآن على الأدوات المتوفرة بآيات وسور متفرقة من دون ترتيبها، كتابة القرآن مع ترتيب الآيات دون السور، وكتابته بايات وسور متسلسلة مرتبة في مصحف واحد.

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