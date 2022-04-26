استمرار الموجات المطرية لغاية الشهر المقبل

توقعت هيئة الأنواء الجوية، أمس الاثنين، استمرار الحالة المطرية حتى منتصف أيار المقبل، فيما أكدت أن البلاد ستشهد منخفضين أحدهما من البحر الأحمر والثاني من تركيا خلال أيام.

وقال مدير اعلام هيئة الانواء الجوية عامر الجابري في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن “الحالة المطرية بدأت منذ منتصف نيسان الحالي وستستمر منتصف الشهر القادم أيار لكن التحديد على وجه الدقة صعب لأن الأمر يعتمد على المنظومات الضغطية الجوية وحول توقعات الهيئة عن حجم الأمطار وشدتها بين أنها “في الأيام المقبلة لن تكون غزيرة ولن تصل لحد الفيضان وهناك منخفض قادم من البحر الأحمر سيتسبب بأمطار خفيفة الى متوسطة الشدة”.

وتابع أن “الأيام المقبلة ستشهد كذلك دخول منخفض جوي قادم من شرقي تركيا وسيؤثر على المنطقة الشمالية”.

وبشأن نسب الأمطار الأخيرة أوضح أن “الأمطار التي هبطت على المنطقة الوسطى كانت نسبتها أكثر من مناطق الجنوب، وتراوحت في الأخيرة ما بين النجف 8 ملم والسماوة 9 ملم وبعضها وصل الى 6 ملم أما المناطق الشمالية التي شهدت امطاراً فكانت خفيفة ووصلت الى 3 ملم”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط