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الأسدي يتسلم مهام رئاسة الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات

تسلم محمد الأسدي مهام رئاسة الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، بديلاً عن علي المؤيد.

وذكر بيان للهيئة أن “ذلك جاء استناداً إلى صلاحيات مجلس المفوضين وقراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتأريخ 24 نيسان 2022.

وقال الأسدي خلال استلامه لمهام منصبه، إن “الهيئة ستشهد مرحلة من العمل التي يسودها الشفافية والتعاون، وتسخير كل الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات من أجل النهوض بقطاعات الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العراق”.

وكان الاسدي يشغل منصب عضو مجلس المفوضين وقبلها قد شغل عدة مواقع متقدمة في هيئة الإعلام والاتصالات.

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