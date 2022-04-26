الإرادة الصلبة تُحبط مخطط «غزوة رمضان» لداعش

بغداد: عبد الرحمن إبراهيم

أحبطت عمليَّة الإرادة الصلبة الثانية بمشاركة قطعات من القوات الخاصة وجهاز مكافحة الإرهاب وفرقة الرد السريع مخططات عصابات داعش الإرهابية في تنفيذ هجمات “غزوة رمضان” .وشهد اليوم الثالث من العملية رصد معلومات استخبارية عن نية عصابات داعش الإرهابية تنفيذ عملية إرهابية خلال الأيام القادمة، بواسطة دراجة نارية مفخخة في محافظة الأنبار.وعلى أثر المعلومات، تحركت قوة مشتركة وداهمت أحد الأوكار في منطقة السليجية، وتمكنت من الاستيلاء على الدراجة النارية المخبأة إضافة إلى 11 قنبرة هاون مختلفة العيارات، و٦ عبوات ناسفة مختلفة.وفي صلاح الدين، وضمن عملية الإرادة الصلبة، رُصدت تحركات لعناصر داعش الإرهابية في منطقة الجمهورية ضمن قضاء الدجيل، وتم تطويقهم وتخصيص طائرة السيزنا كرفان لمتابعة تحركاتهم وتمت مهاجمتهم وقتلهم، بينما تمكنت قوات من الحشد الشعبي من تدمير وكرين لداعش في جزيرة العيث.في غضون ذلك وصل رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري إلى النخيب للإشراف على عمليات الإرادة الصلبة وتفقد محاور القطعات العسكرية ومتابعة الجهد الاستخباري.وبالتزامن، انطلقت عملية أخرى جنوب الموصل بمشاركة قوات مشتركة من الجيش والحشد الشعبي، لتجفيف منابع الإرهاب والبحث عن المطلوبين قضائياً وردم الأنفاق والكهوف والأوكار التي قد تستغلها بقايا عصابات داعش الإرهابية.وفي بغداد، ألقي القبض على ثلاثة إرهابيين، اثنان منهم حاولا الدخول إلى العاصمة وأثناء التفتيش الدقيق وتفعيل حاسبة المطلوبين تم القبض عليهما في سيطرتي (النقيب وائل إسماعيل، آمرية أبي غريب الجديد) بجانب الكرخ، فيما ألقي القبض على الثالث من قبل قوة تابعة لفرقة المشاة الحادية عشرة بعد رصد تحركاته.

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