الإطار يقول “لا” لجلسة البرلمان قبل الاتفاق مع الصدر

قال الإطار التنسيقي، يوم الثلاثاء، إنه لن يشارك بأي جلسة للبرلمان قبل التوصل لاتفاق مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال علي الزبيدي عضو تحالف الفتح برئاسة هادي العامري ، إن “تحالف الفتح احد اهم اقطاب الاطار التنسيقي لن يشارك بأي جلسة او اجتماع لمجلس النواب قبل التوصل لاتفاق نهائي مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتشكيل الكتلة الشيعية الاكبر”.

واوضح أن “الاطار يعمل على ايجاد الحلول المناسبة لانهاء حالة الانسداد السياسي كما ان هناك اجتماعا مهما سيعقد بين الاطار التنسيقي وتحالف السيادة بعد انتهاء عطلة العيد”.

وكشف الزبيدي أن “اكثر من عشرة نواب من تحالف السيادة انسحبوا من الاخير والتحقوا بالاطار التنسيقي”. وتابع ان “اي تفكك في تحالف انقاذ وطن حتما سيؤثر في المعادلة الرقمية التي تغير كثيرا في قواعد المعادلة السياسية المتحكمة في المشهد العراقي”.

وكان علاء الركابي رئيس تحالف من اجل الشعب النيابي تقدم بطلب رسمي الى رئاسة البرلمان لعقد جلسة عاجلة وذلك يوم السبت 7 أيار المقبل لمناقشة آليات حل الانسداد السياسي والمضي بتشكيل الحكومة واقرار قانون الموازنة.

بدوره أكد المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الثلاثاء، عدم حضور الاطار التنسيقي والمتحالفين معه لجلسة البرلمان التي دعت لها كتلة تحالف من اجل الشعب.

وقال مدير المكتب، هشام الركابي ، إن “الاطار التتسيقي والقوى المتحالفه معه من غير القوى الشيعية لن تشارك بجلسة البرلمان ما لم تحل المشكلة التي تقف حائلا دون ذلك بمعنى اتفاق الاطار التنسيقي مع التيار الصدري الى جانب توحيد البيت السني ومثله الكوردي وبالتالي يمكن الذهاب باتجاه تشكيل الحكومة وانهاء الانسداد السياسي”.

واشار الركابي الى ان “الاطار التنسيقي يراهن بل يسعى لعودة توحيد المكون الشيعي في شكل منسجم ولغاية الان هناك مساع اطارية لانهاء الخلاف بين اهم الاطراف الشيعية وتلك المساعي تتمثل بإجراء اتصالات مع اغلب القوى السياسية لانهاء حالة الركود الحاصلة ومن المؤكد سنجد المخرج لحالة الانسداد قريبا”.

وتابع “الاطار يجري اتصالاته مع قيادات الصف الثاني مع جميع القوى السياسية بما فيهم التيار الصدري والجميع يكاد يكون متفق لانهاء الخلاف وتوحيد الصف وربما نشهد قريبا انفراجة بإتفاق جميع المكونات لحلحلة الازمة”.

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