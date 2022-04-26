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البرلمان يشكل لجنة لمتابعة التحقيق بالإعتداء على رئيس حركة امتداد

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة تحقيقية بشأن الاعتداء على رئيس كتلة امتداد النيابية النائب محمد نوري عزيز من قبل قائممقام قضاء الشافعية في محافظة الديوانية.

وقال الزاملي في بيان “تابعنا وبأهتمام بالغ حادثة الاعتداء غير المسبوق الصادر من قائمقام قضاء الشافعية في محافظة الديوانية والمجاميع المحسوبة عليه، على رئيس كتلة امتداد النيابية النائب محمد نوري عزيز  وعناصر حمايته الشخصية، اثناء قيامه بواجباته الدستورية الرقابية التي تملي عليه متابعة المشاريع الخدمية التي تمس حياة المواطن”.

وادان الزاملي “مثل هذه الافعال التي لا تنم عن مواقف مسؤولة ومنضبطة”، داعيا “الجهات القضائية المختصة الى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين وبما يحفظ هيبة المؤسسة التشريعية”.

واضاف “وجهنا بتشكيل لجنة تحقيقية نيابية، برئاسة النائب حيدر شيخان، وعضوية كل النواب حيدر الحداد، سهام الموسوي، باسم الغرابي، ناظم الشبلي، لمتابعة حيثيات الحادثة ونتائج التحقيقات مع الجهات المعنية”.

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