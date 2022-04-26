التربية: إعادة العمل بنظام إعفاء الطلبة المجتهدين

بغداد: إسراء السامرائي

أعلنت وزارة التربية أنها ستُعيد العمل بنظام الإعفاء من الامتحانات النهائية للتلاميذ والطلبة المجتهدين اعتباراً من العام الدراسي المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون : إنَّ “الوزارة ستُعيد العمل بنظام الإعفاء من الامتحانات النهائية للطلبة والتلاميذ في المدارس الابتدائية والثانوية اعتباراً من العام الدراسي المقبل (2022 ــ 2023)”، رابطة تطبيقه بـ”إلغاء نظام الكورسات للمراحل الثانوية غير المنتهية وإعادة العمل بالنظام الفصلي كون نظام الإعفاء يعتمد على درجات الطالب بهذه المراحل”.

وكانت الوزارة قد علقت العمل بنظام الإعفاء العام والفردي خلال العام الدراسي (2015 – 2016) ولجميع المراحل.

وأكد السعدون “جهود الوزارة الحثيثة لتطبيق كل البرامج والنظم التي تصب في مصلحة الطالب”، مذكراً أنَّ “الوزارة كانت قد أعادت العمل خلال العام الماضي، بالنظام الفصلي (السعي السنوي) للمرحلة الثانوية للصفوف غير المنتهية، عقب إلغاء نظام الكورسات بعد التقييم العلمي من قبل مختصيها بهذا الصدد”.

تحرير: مصطفى مجيد

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