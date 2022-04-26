الحكم بالسجن على “قيادي صرخي” في ذي قار

افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بالحكم على قيادي صرخي بارز في المحافظة.

وأبلغ المصدر ان “محكمة جنح الناصرية اصدرت حكما بالسجن لمدة عامين اثنين على خطيب بارز من جماعة الصرخي من اهالي قضاء الفهود شرقي محافظة ذي قار بعد إدانته بدعوة هدم قبور آل البيت”.

وبين المصدر، ان “القرار صدر استنادا لاحكام المادة 372 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.

وكانت محكمة جنح الحلة مركز محافظة بابل، قد اصدرت في 21 نيسان الجاري حكماً حضورياً بحق أحد أتباع المتهم الهارب (محمود الصرخي)، الذي دعا إلى هدم المراقد الدينية، بالحبس لسنتين.

وأبلغ مصدر قضائي، أن “قرار المحكمة جاء وفق أحكام المادة 1/372 من قانون العقوبات العراقي”.

وكانت محكمة جنح العمارة مركز محافظة ميسان، قد أصدرت في 21 نيسان ايضا، حكما بالحبس الشديد لمدة (سنتين) بحق احد اتباع (الصرخي)، عن جريمة الاعتداء على المعتقدات والتحقير بشعائر مكفولة دستوريا وقانونيا عن طريق (خطبة الجمعة) في أحد المساجد ضمن المحافظة.

وكان خطباء صرخيون قد دعوا إلى هدم مراقد آل بيت نبي الإسلام محمد بن عبدالله مما أثار غضب الشارع الشيعي العراقي، من بينهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ليقدم العشرات من الأشخاص على مهاجمة مساجد وحسينيات مقلدي الصرخي واعتقال العشرات منهم من قبل الأجهزة الأمنية بتهمة التطرف الديني وإثارة الفتن.

والصرخي هو من تلاميذ المرجع محمد محمد صادق الصدر الذي اغتيل هو ونجلاه في نهاية تسعينيات القرن المنصرم في مدينة النجف، وبعد سقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين في العام 2003 على يد القوات الامنية وحلفائها تصدى الصرخي للمرجعية الدينية إلا أنه لم يحظ بقبول الأوساط الحوزوية.

ويُعد الصرخي من المراجع الشيعة المثيرين للجدل بعد تبنيه أفكار الشيخ الحنبلي عبد الحليم ابن تيمية الذي يُعد من أشد المناوئين للمذاهب الشيعية وخاصة الأمامية منها.

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