الرئيس بارزاني والحلبوسي يؤكدان أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، اليوم الثلاثاء ، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل ، وفدا رفيعا من تحالف السيادة، مؤلف من رئيس التحالف خميس الخنجر، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي وعضو مجلس النواب العراقي أحمد الجبوري.

ووفق بيان أورده مقر الزعيم الكوردي، ، فقد “تم خلال الاجتماع تسليط الضوء على الوضع السياسي في العراق، والعقبات والمشاكل التي تعترض نجاح العملية السياسية”.

واضاف البيان أنه ” تم التأكيد خلال الاجتماع على الجهود المبذولة لإنهاء المأزق السياسي وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة”.

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