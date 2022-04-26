Posted on by

الشيوعي العراقي يستقبل تيار الفراتين

استقبل الرفيق بسام محي نائب سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، أمس الاول الجمعة، وفدا من تيار الفراتين الذي يتزعمه النائب محمد شياع السوداني. وتناول اللقاء، مستجدات الوضع السياسي، وحالة الانسداد الحاصلة، وتأثيرها على مجمل أوضاع العراقيين. وأكد الطرفان أن عدم احترام التوقيتات الدستورية، في عملية تشكيل الحكومة، يشكل خرقاً كبيراً، ويذهب بالبلاد إلى متاهات مجهولة. وشددا على أهمية معالجة الأزمة الراهنة وفق السياقات الديمقراطية السلمية.

وضم وفد الحزب الزائر كلا من السادة: د. بشار الساعدي، نائب الامين العام لتيار الفراتين، د. قاسم الظالمي ود. يسار السوداني عضوا المكتب السياسي. وكان في استقبال الوفد الضيف الى جانب نائب السكرتير، كل من الرفاق ياسر السالم ود. علي مهدي وحيدر مثنى ووسام الخزعلي، أعضاء قيادة الحزب.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close