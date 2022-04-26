الغزي: زيادة التخصيصات الماليَّة لمحافظتي النجف وكربلاء

قال الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي: إنَّ محافظة كربلاء المقدسة تستحقّ الاهتمام من الجانب الحكومي، كونها عانت كثيراً في السنوات الماضية ولم تنَلْ استحقاقها الحقيقي الذي يتناسب مع حجم الكثافة السكانية والنهضة العمرانية والتطور داخل هذه المدينة. وأشار، خلال لقائه محافظ كربلاء نصيف الخطابي، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، إلى وجود لمسة عمرانية، وتقدم في جانب الخدمات، وهذا بحاجة إلى تعزيز ودعم من لدن الحكومة الاتحادية، مبيناً أنَّ محافظ كربلاء استعرض في اجتماع سابق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المشكلات والمعوقات التي تواجه الحكومة المحلية، مع تقديم جملة مقترحات تخص النقل والمواصلات بوصفه قطاعاً مهماً لفكِّ الزحامات خلال الزيارات المليونية، وتسهيل حركة الزائرين.ولفت إلى أنَّ زيادة نسبة السكان والنمو الكبير في المحافظتين بلغا أكثر من 40 %؛ الأمر الذي دعا الحكومة إلى زيادة التخصيصات المالية في قانون الدعم الطارئ، موضحاً أنَّ مجلس الوزراء أضاف فقرة تمنح خصوصية للمحافظتين، بالنظر إلى احتساب النسبة السكانية القديمة في قوانين الموازنات الاتحادية السابقة، فضلاً عن استقبال المدينتين ملايين الزائرين سنوياً.وتابع أنه يجري حالياً الإعداد للموازنة المالية العامة إلى حين إقرار الدعم الطارئ، الذي ضمن منح خصوصية لمحافظة كربلاء، على أن يتم إعداد الكشوفات والمشروعات المهمة للقطاعات الأساسية للمحافظة.

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