الكاظمي وشاخوان عبد الله يبحثان جملة ملفات في اجتماع

أكدت رئاستا مجلس النواب والحكومة العراقيتين، يوم الثلاثاء، على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإقرار القوانين الخدمية وتعزيز الأمن والواقع الاقتصادي.

وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، في بيان أن الأخير التقى برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وأكد الجانبان على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسسة التشريعية ومجلس الوزراء وإقرار القوانين بما يؤمن تقديم الخدمات للمواطنين ويعزز من حالة الأمن والاستقرار في جميع المحافظات.

كما استعراضا تطورات الأوضاع وآخر المستجدات السياسية على الساحة العراقية، والجهود والمساعي الرامية للقوى والأحزاب الوطنية لتجاوز الأزمات ومواجهة التحديات، واستكمال الخطوات والاستحقاقات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة.

بدوره أوضح نائب رئيس البرلمان، أنه تم بحث قضية المستحقات المالية للفلاحين للسنوات الماضية وأهمية دعم القطاع الزراعي، وجرى التطرق إلى الملف الأمني والخروقات الأخيرة ومناقشة السبل الكفيلة لمعالجة المشاكل الأمنية والمناطق الرخوة ورفع مستوى أداء القوات الأمنية والعسكرية لمسك الأرض.

من جانب آخر، أفاد عبد الله بأنه تم الحديث عن أهمية استمرار عمل مجلس النواب في هذه المرحلة والإجراءات التشريعية لإقرار القوانين اللازمة، ومنها مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي أرسل من قبل الحكومة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط