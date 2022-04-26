الكاظمي يتراجع عن تكليف الجبوري بمهام قائمقام شنگال

تراجع رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، عن قراره بتكليف محافظ نينوى نجم الجبوري بمهام قائمقام شنگال (سنجار).

وقال الناطق الرسمي باسم المحافظة رعد العباسي، إن الكاظمي ألغى قرار تكليف محافظ نينوى نجم الجبوري بادارة قائمقامية قضاء سنجار، مشيراً إلى أن أسباب الإلغاء مجهولة.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد كلف في وقت سابق اليوم، محافظ نينوى نجم الجبوري بمهام قائمقام شنگال من موقع أدنى.

ويأتي هذا القرار عقب التوترات الأمنية والاشتباكات الأخيرة خلال الأيام القليلة الماضية بين المجاميع المسلحة التابعة لحزب العمال الكوردستاني PKK وقوات الجيش العراقي، في القضاء التابع إدارياً محافظة نينوى.

كما يأتي هذا الإجراء عقب إرسال الجيش العراقي، أمس الاثنين، تعزيزات عسكرية وأسلحة ثقيلة إلى شنگال.

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