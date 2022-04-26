بعد تهديدات جمهور نادي الميناء.. هاتف شمران يغادر البصرة خوفاً على سلامته

كشف مصدر في ادارة نادي الميناء الرياضي، يوم الثلاثاء، أن مدرب الفريق الكروي هاتف شمران غادر محافظة البصرة متوجها الى مدينته النجف، بعد تلقيها تهديدات من جمهور الفريق على خلفية النتائج المتدنية في الدوري الممتاز لكرة القدم.

وقال المصدر ان “هاتف شمران تلقى تهديدات من جمهور فريق الميناء بسبب النتائج غير المرضية في منافسات الدوري، مما اضطره إلى العودة لمحافظة النجف، حفاظاً على سلامته”.

وأشار إلى أن “الظرف الذي ترك به شمران فريق الميناء صعب، لاسيما وان الفريق يحتل المركز ما قبل الاخير في ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة، مما يجعله مهدداً بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى”.

ويخوض الميناء مباراته المقبلة امام نفط ميسان في الجولة 29 يوم الخميس المقبل على ملعب ميسان الاولمبي.

تجدر الإشارة إلى أن نادي الميناء يعد أول فريق من فرق المحافظات الذي فاز بدرع الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم ونقله إلى محافظة البصرة بعد أن كان حكراً على فرق العاصمة بغداد.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط