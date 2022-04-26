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بغداد.. بورصة الكفاح تُغلق على ارتفاع طفيف في أسعار الدولار

ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق ، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلت في بغداد على 147450 دينارا عراقيا.

فيما سجلت أسعار الصرف صباح هذا اليوم 147375 دينارا مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 147000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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