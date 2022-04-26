تشكيل مجلس تحقيقي بحادثة شجار بين الجيش والشرطة قرب مستشفى اليرموك (فيديو)

وأضاف البيان، ان “وجود منتسب مخالف لا يمثل سلوك منتسبي قواتنا الامنية البطلة الملتزمة بالاوامر والتوجيهات الصادرة من مراجعهم العسكرية العليا”.

من جهته، قال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، ان “المنتسبين المتسببين بالمشاجرة تم ايداعهم التوقيف وتشكيل محالس تحقيقية وانضباطية بحقهم”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو يظهر عددا من منتسبي الشرطة والجيش وهم يتشاجرون بالأيدي قرب مستشفى اليرموك وسط العاصمة بغداد.