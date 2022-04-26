جوني ديب أمام القضاء لليوم الرابع في قضية آمبر هيرد

مثل النجم الأميركي جوني ديب لليوم الرابع أمام المحكمة في ولاية فرجينيا، في ادعاء زوجته السابقة آمبر هيرد عليه بتعنيفها.

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