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خامنئي يدعو إلى النظر إلى الحرب الأوكرانية بعمق أكبر

خامنئي يدعو إلى النظر إلى الحرب الأوكرانية بعمق أكبر

قال المرشد الإيراني علي خامنئي إنه “يجب النظر إلى حرب أوكرانيا بعمق أكبر، فهذه الحرب ليست مجرد هجوم عسكري على بلد ما، وجذور هذا الغزو عميقة ويمكن التنبؤ بمستقبل معقد وصعب”.

  • خامنئي يدعو إلى النظر إلى الحرب الأوكرانية بعمق أكبر

    ى أعتاب نظام جديد. هناك نظام دولي جديد في مقابل النظام الثنائي الأقطاب والأحادي القطب سابقا”.

وشدد على أنه “يجب التطلع إلى حرب أوكرانيا بنظرة أعمق. هذه الحرب ليست مجرد هجوم عسكري على بلد ما. جذور هذه الحركة عميقة والمتوقع هو مستقبل معقّد وصعب”.

وأضاف: “عشية نظام عالمي جديد محتمل، من واجب جميع البلدان بما في ذلك إيران أن تكون نشطة في مجالات القوة الناعمة والصلبة على حد سواء حتى يتمكنوا من ضمان مصالح أمتهم وأمنها. وهذا أهم واجب يقع على عاتق طلاب الجامعات”.

المصدر: RT

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