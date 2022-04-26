داخلية الإقليم تحدد تسعيرة منح لوحات السيارات وفق النظام والتصميم الجديدين

أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، ان تسعيرة منح اللوحات الجديدة الموحدة تبدأ من 20 الف دينار وتنتهي عند مليوني دينار عراقي.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة فإن لوحتين دائمتين بـ60 الف دينار عراقي، و5 آلاف دينار أجور تركيبها.

وأشار البيان إلى أن 20 الف دينار للوحة رقم الفحص المؤقت، و10 آلاف دينار أجور تركيبها.

ونوهت الوزارة إلى استيفاء مبلغ مالي مقداره 120 ألف دينار عراقي من أولئك الذين يرغبون بتغيير لوحات سياراتهم إلى النظام الجديد قبل انتهاء صلاحية رخص القيادة.

كما ذكرت أنه سيتم تسلم مبلغ مالي مقداره مليوني دينار من أولئك الأشخاص الذين يطلبون لوحات بأي حرف مميز شريطة موافقة مديرية مرور المحافظة.

وكانت مديرية مرور اربيل باقليم كوردستان قد باشرت، يوم أمس الاثنين، بمنح لوحات السيارات وفق النظام الجديد بينما ستشرع مديرية مرور السليمانية بعد غد الخميس بهذا النظام.

وفي الثامن من تشرين الثاني 2021، أعلن وزير داخلية اقليم كوردستان ريبر احمد، قرب البدء بتغيير لوحات السيارات في الاقليم، وأشار إلى تأخر اجراءات الحكومة الاتحادية في بغداد بهذا الصدد.

وبهذا الصدد قال المتحدث باسم مديرية مرور اربيل المقدم فاضل حاجي في مدونة على مواقع التواصل الاجتماعي “اليوم ضمن النظام الجديد لمنح لوحات تسجيل السيارات في أربيل مواطن عربي مقيم في الاقليم حصل على رقم مميز ( 70000 D ) ومرور عاصمة إقليم كوردستان.

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