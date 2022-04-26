ديو غنائي يجمع حاتم عمور و زياد برجي

يستعد النجم اللبناني زياد برجي والنجم المغربي حاتم عمور، لدخول تجربة فنية جديدة تخص اعتزامها طرح عمل فني مشترك.

ديو غنائي باللهجة المغربية واللبنانية، من كلمات الشاعر أحمد ماضي وسمير المجاري وألحان زياد برجي وتوزيع طارق توكل، فيما ينتظر تصوير فيديو كليب بين المغرب ولبنان.

وشارك عمور مؤخرا محبيه على إنستغرام، صورة له على مائدة الإفطار بمنزل زياد برجي رفقة عائلته الصغيرة، وعلق عليها قائلا “شو حلو الإفطار معك يا زياد شو حلو وشكرا للمدام على الإبداع ” فيما علق عليه زياد ” شرفت بيتك انت يلي قلبك حلو مثل شغلك ” .

يشار أن أخر أعمال زياد برجي أغنية “هيدي حبيبة قلبي “، من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي وتوزيع طارق توكل، والتي تمكنت من حصد ازيد من 11 مليون مشاهدة عبر منصة رفع الفيديوهات يوتيوب، من جهة أخرى يعمل زياد على جولة غنائية في كندا تشمل 4 حفلات خلال الأيام المقبلة.

فيما يعمل حاتم عمور على مشروع غنائي جديد بعنوان ” متبد لتش “، كما يحضر أيضا لجولة غنائية بالولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر ماي القادم.

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