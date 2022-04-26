شرطة بغداد: لا قطع للشوارع خلال أيام العيد

بغداد: عمر عبد اللطيف

استبعدت قيادة شرطة بغداد حصول قطع للشوارع خلال أيام عيد الفطر المبارك، بينما كشفت عن توفير الحماية الكاملة للمناطق السياحيَّة في العاصمة.

وقال نائب قائد الشرطة عدنان حمود سلمان : إنَّ “الخطة بدأت بحلول الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، حيث دخلت الأجهزة الأمنية حالة الإنذار، مع بدء المواطنين بالتبضع من الأسواق والمناطق الحيوية استعداداً لعيد الفطر المبارك”، مشيراً إلى أنَّ “الأجهزة مستنفرة بكامل قواها لحماية المواطنين”.

وأضاف أنَّ “الإنذار والخطة سيستمران لحين انتهاء أيام العيد مستخدمين جميع الإمكانات التي من شأنها إنجاحها”، مشيراً إلى أنها “تشمل حماية المناطق السياحية والترفيهية ومدن الألعاب التي يقصدها المواطنون في العيد”.

وتابع سلمان أنَّ “الخطة أعدت بتعاون جميع الأجهزة الأمنية والاستخبارية من قيادة شرطة بغداد وعمليات بغداد والتي ستنتشر لمنع أي محاولة لاستهداف المواطنين”، مستبعداً حصول “أي قطوعات في الشوارع لضمان انسيابية تامة لتنقل المواطنين من منازلهم إلى الأماكن التي يقصدونها”.

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