عبور نصف مهلة الـ 40 يوماً وخيارات الحل مفتوحة على بقاء الكاظمي أو انشقاق التنسيقي

بغداد/ تميم الحسن

انقضت الان أكثر من نصف مهلة الـ “40 يوماً” التي منحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لخصومه دون مؤشرات على موعد قريب لتشكيل الحكومة، باستثناء التعويل على “المفاجآت”.

والأزمة الأخيرة ليست الاولى في تاريخ تشكيل الحكومات بعد 2003، فمن حيث المدى الزمني هي حتى الان ضمن الحيز المتوسط وهو ما يزيد التوقعات باقتراب الحل.

فالحكومة التي تشكلت بعد اول انتخابات في 2005، استغرق تشكيلها 9 أشهر، بعد صراع محموم على المنصب بين ابراهيم الجعفري ونوري المالكي.

واغلقت صناديق الاقتراع حينها في ايلول 2005، فيما استطاع المالكي ان يحصل على ثقة البرلمان لتمرير حكومته في ايار 2006.

وفي الانتخابات اللاحقة، وجرت في اذار 2010، تأخر تشكيل الحكومة 6 أشهر، حيث شكل المالكي حكومته الثانية في ايلول 2010.

ثم انخفضت بعد ذلك فترة تجاوز المدد الدستورية الى 5 أشهر في انتخابات نيسان 2014، حين سلم المالكي على مضض مقاليد السلطة الى حيدر العبادي، الذي شكّل الحكومة في ايلول من نفس العام.

ونفس المدة الاخيرة استغرقتها القوى السياسية لتمرر حكومة عادل عبد المهدي بعد انتخابات جرت في ايار 2018، حيث صادق البرلمان على “الكابينة الوزارية” في تشرين الاول من العام ذاته.

بالمقابل فان ازمة انتخابات 2021، هي في شهرها السادس الان، وبالقياس على التعقيدات السابقة فان فرص الانفراج بعد عطلة العيد ممكنة.

وتقول مصادر سياسية مطلعة لـ(المدى) ان “امكانية حل الأزمة قد تتصاعد بعد عطلة العيد استنادا الى حركة القوى السياسية”.

وبدأ زعيم التيار الصدري “صياما سياسيا” مع بداية رمضان الى ما بعد عطلة العيد، لم يكسره الا مرة واحدة بسبب عودة بعض الشخصيات السنية المثيرة للجدل.

وتشير المصادر المقربة من اجواء الحوارات والتي طلب عدم نشر هويتها، الى ان “الانفراج سيكون بتغيير شكل الحكومة المرتقبة دون المساس بالمضمون”.

وكان زعيم التيار قد أعلن بعد ايام من نهاية الانتخابات الاخيرة بانه يسعى الى تشكيل “حكومة اغلبية” بدلا عن “التوافقية” التي سادت منذ 2005.

وتمضي المصادر: “ستبقى الحكومة اغلبية سياسية، لكن ستوسع بانضمام أطراف من الإطار التنسيقي وبعض المستقلين”.

وسبق ان كُشف جزء من مرحلة المراجعة التي يقوم بها “الإطار التنسيقي” الشيعي من قضية تشكيل الحكومة، حيث عاد الحديث مرة اخرى عن “ترشيق التحالف” لإقناع الصدريين.

وتجري هذه المراجعات بدعم من طهران، وبموفدها الدبلوماسي السابق حسن دانائي فر، الذي امسك مؤخرا، بالملف العراقي.

بالمقابل كان قد أعلن اول من أمس، اول حزب كان قد قاطع جلسات سابقة للبرلمان، عن مبادرة لاستئناف جلسات انتخابات رئيس الجمهورية عقب عطلة العيد المقبلة.

وبدأ اخر فصل في الازمة السياسية التي كانت على وشك الانتهاء في كانون الثاني الماضي بعد انتخاب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بتفسير المحكمة الاتحادية الشهير عن نصاب جلسة اختيار “الرئيس”.

واسس تفسير “الاتحادية” الذي طالب بوجود على الاقل ثلثي اعضاء البرلمان (220 مقعداً من أصل 329) في الجلسة، ما بات يعرف بعد ذلك بـ “الثلث المعطل”، والذي يوضع الإطار التنسيقي رأس الحربة فيه.

وعقب ذلك فشل التحالف الثلاثي (انقاذ وطن) والذي يضم الصدريين الى جانب تحالف “سيادة” السني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، في تمرير مرشح رئيس الجمهورية لمرتين.

ويقع اختيار رئيس الجمهورية في الحلقة قبل الاخيرة من تفكيك الازمة، حيث وبحسب المادة 76 من الدستور، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة.

وحاول “التحالف الثلاثي” استمالة الاطراف المحايدة في البرلمان، لكنها ترددت ومنها تحالف من اجل الشعب، صاحب المبادرة الاخيرة لعقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية.

واشار رئيس تحالف من اجل الشعب علاء الركابي، الى وجود حلول للخروج من الازمة عبر “تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد العيد بطلب نيابي”، مبينا ان تحالفه قدم ذلك الطلب وبانتظار موافقة رئاسة البرلمان.

ودعا الركابي في تصريح للوكالة الرسمية الى “وجوب تفعيل مواد النظام الداخلي لمجلس النواب التي تحاسب المتغيبين عن جلساته”.

وكان التحالف قد شارك في اول جلسة لانتخابات الرئيس بعد اعلان مقاطعة “الثلث المعطل” للبرلمان في الشهر الماضي، ثم غاب عن الثانية التي جرت في الشهر نفسه بدون توضيح الاسباب.

وأكد الركابي أنه “لا بوادر حتى الآن لحل الأزمة السياسية الحالية وللأسف المحكمة الاتحادية ورئاسة البرلمان والكتل الفائزة بالانتخابات جميعها تلتزم الصمت ولم يتحدد أي موعد لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بسبب تناحر الكتل الكبيرة”.

استمرار الجدل حول “السليمان”

وبدت القوى السياسية خلال الاسبوع الاخير، منشغلة بقصة عودة علي حاتم السليمان بطريقة غامضة حتى الان الى المشهد السياسي، فيما يتهم أطراف من “التنسيقي” بتدبير ظهوره مرة اخرى في الانبار وبغداد.

وقدم نائبان حتى الان من “التيار” وآخر من “الإطار” طلبات الى الجهات القضائية بالتحقيق في عودة الزعيم العشائري، الذي كان قد اسس ابان ظهور تنظيم “داعش” في 2014، ما عرف حينها بـ “المجلس العسكري لثوار الانبار”.

ورفع النائب عن الكتلة الصدرية غسان هاشم السعيدي، اليوم الأحد الماضي، دعوى قضائية ضد “علي حاتم السليمان”.

وذكر السعيدي بحسب وثيقة نشرت في وسائل الاعلام بان السليمان قام “بالتحريض على العنف والاقتتال الطائفي كما دعا لرفع السلاح بوجه القوات المسلحة”.

وقبله خاطب النائب مصطفى المرياني المحسوب على “التنسيقي”، السبت الماضي، الادعاء العام بتفعيل مذكرة قبض سابقة صادرة بحق علي حاتم السليمان.

وقال المرياني في وثيقة بتوقيعه موجهة إلى الادعاء العام: “لوحظ في الأيام السابقة تواجد المدعو (علي حاتم السليمان) في بغداد، وهو متهم بقضايا إرهابية خطيرة، وصادر أمر قبض بحقه من (محكمة تحقيق الخالدية/محكمة استئناف الأنبار الاتحادية)”.

وكان تسابق “الاطاريين” على اصدار بيانات رفض وجود الزعيم العشائري ودفع الاتهام عنهم بعقد صفقة عودته الى العراق، قد دفع مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الى الخروج عن صمته لأول مرة.

وانتقد الصدر في تغريدة نشرها بشأن ما حصل من اعتداءات على مساجد الشيعة في أفغانستان، أبدى الصدر عتبه على قيام خصومه بترك ما يحصل في أفغانستان والاهتمام بعودة من وصفهم بـ “المتشددين” من أجل تقاسم السلطة.

وقال الصدر، في التغريدة على “تويتر”: “العتب كل العتب على الساسة الشيعة الذين يسكتون عن تلك المظالم في أفغانستان وفلسطين والسويد ويسارعون إلى الصلح مع المتشددين الذين تلطخت أيديهم بالدماء من أجل السلطة والنفوذ”.

وفُهم بحسب مراقبين، بان التغريدة تشير الى الاهتمام بقضية ظهور علي حاتم السليمان، والذي كان قد عقد لقاء مع شخصيات سياسية في منزله بأحد احياء غربي العاصمة تحت حماية فصائل مسلحة شيعية، بحسب بعض التسريبات.

وعن الازمة، يقول زياد العرار وهو باحث في الشأن السياسي لـ(المدى) ان “التحالف الثلاثي هو الاقرب لتشكيل الحكومة ولديه على الاقل 180 مقعداً، وقد تحدث مفاجآت بعد العيد”.

وفي كل الأحوال يشير العرار، الى انه في حال فشل تأمين اغلبية الثلثين فان “كل الخيارات مفتوحة” ومنها الذهاب الى حل البرلمان او الابقاء على حكومة مصطفى الكاظمي.

بالمقابل كان قد نفى وزير الخارجية فؤاد حسين، وجود اي تقدم في ملف المفاوضات بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة.

وقال حسين في مقابلة مع محطة عربية: “نتمنى تشكيل الحكومة ويجب ان يحدث ذلك بعد الانتخابات لكن لا توجد تطورات حتى الان”، نافيا علمه فيما لو كانت هناك انفراجة في الأزمة بعد عطلة العيد.

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