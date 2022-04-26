لجنة الانضباط تنظر بشكوى بحق العنكوشي بعد تصريحات هاجم فيها الاتحادين العراقي والآسيوي

استنكر الاتّحادُ العراقيّ لكرةِ القدم، يوم الثلاثاء، بشدّة، التَصريحاتَ التي أطلقها رئيسُ نادي الديوانية الرياضي حسين العنكوشي باتجاهِ رئيسِ الاتحاد الآسيوي لكرةِ القدم سلمان بن إبراهيم، والاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم واللجان العاملة فيه والإعلامِ الرياضي، معلناً تقديم شكوى للجنة الانضباط بحق العنكوشي لاتخاذ قرار رادع.

واعرب الاتحاد في بيان “التَصريحات المُتكررة وغير المَوضوعيّةِ والبعيدةِ عن الواقعِ، والتي لا تَمتُ للحقيقةِ بأي صلةٍ وتجافي منظومةَ القيم الأخلاقية والإنسانية والرياضيّة، وذلك باستهدافِ شخصياتٍ لها باعٌ طويل في الرياضة، فضلاً عن محاولةِ النيل من اللجانِ العاملة في الاتحاد والتي لم تألوا جهداً وبذلت كل ما تملك من أجل إنجاح عملها”.

واوضح البيان أن “الاتحاد تقدم بشكوى رسميةٍ إلى لجنةِ الانضباط وإحالة ملف الإساءات إليها لاتخاذِ القرار المُناسب بحق العنكوشي كونه يُعدُّ عضواً في الهيأة العامّة”.

وأهاب الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم بـ”الجميع إلى الدِقةِ في التَصريحاتِ والابتعاد عن الإثارة أو الشَخصَنة، والنظر بعينٍ ثاقبةٍ إلى مصلحةِ الرياضةِ العراقيّة، والعمل على وضعِ الأسُس الصحيحة لكرتنا بدلاً من الانشغالِ بإطلاق التصريحات التي لا تخدمُ وتسيء بشكلٍ كبيرٍ إلى مُستقبل العلاقات مع المحيطين العربي والقاري”، مشيراً الى أن “حرية الرأي والتعبير لا تعني التجريحَ والإساءة والتَشهير، إنما هي فرصةٌ لطرح الأفكارِ البناءة الهادفة إلى النهوضِ بواقع كرتنا”.

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