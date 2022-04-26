مسؤولون وزعماء سياسيون يهنئون مؤيد اللامي بفوزه بمنصب نقيب الصحفيين

هنأ عدد من المسؤولين والقادة السياسيين ، اليوم السبت ، مؤيد اللامي بفوزه بمنصب نقابة الصحفيين في الانتخابات التي جرت يوم الجمعة.

وقال مصدر مطلع ، في حديث إن “اللامي تلقى اتصالات هاتفية من رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي ، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ، لتهنئته بفوزه”. في منصب نقابة الصحفيين “.وفي وقت سابق اليوم ، فاز مؤيد اللامي بانتخابات نقابة الصحفيين ، التي جرت يوم الجمعة ، بعد حصوله على أعلى الأصوات.

وقال مصدر من النقابة ، إن “مؤيد اللامي فاز في انتخابات نقابة الصحفيين التي جرت أمس الجمعة ، بعد حصوله على أكبر عدد من الأصوات 1184 صوتا”.

واضاف ان “خالد جاسم حصل على منصب النائب الاول بعد حصوله على 740 صوتا فيما حصل محمد حنون على منصب النائب الثاني بعد حصوله على 664 صوتا”.

وتابع: “اما الفائزون في مجلس النقابة فهم: حسن العبودي 784 صوتا ، جبار طراد 632 صوتا ، بان النقيب 517 ، سعد محسن 509 ، صادق فرج 506 ، سنا النقاش 466. وقالت زهرة الجبوري “ان” لجنة المراقبة هي: كاظم “. مهمة 619 هادي جلو 678 هبة حسين 421.

وذكر أن “لجنة التأديب هم: فراس الحمداني 633 ، رعد المشهداني 437 ، كريم كلش 306”.

يشار إلى أن اللامي انتخب نقيبًا عام 2008 بعد وفاة النقيب السابق شهاب التميمي متأثرًا بإصابته إثر إصابته في عملية اغتيال. ثم تم اختياره في الأعوام 2011 و 2014 و 2018 للجولات الثانية والثالثة والرابعة في الانتخابات التي تُجرى كل ثلاث سنوات.