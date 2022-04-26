مصدر يكشف سبب تواجد الحلبوسي في أربيل

كشف مصدر سياسي مطلع، الثلاثاء، عن سبب تواجد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وزعيم تحالف السيادة خميس الخنجر في أربيل.

وقال المصدر في حديث إنه “في ظل المعطيات والمتغيرات الجديدة على الساحة السياسية السنية، فأن الحلبوسي بحث مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني قضية تغيير المباحثات السياسية والخروج من عباءة التيار الصدري في ظل فشل تشكيل الحكومة”.

وأضاف أن “النقطة الأخرى التي بحثها وجود خلافات بين الحزب الديمقراطي وحزب تقدم بزعامة الحلبوسي على تقاسم المناصب في محافظة نينوى، في ظل الحديث عن تغيير شامل لمدراء الدوائر في المحافظة”.

وزار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مدينة أربيل وأجرى اجتماعا مع زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني.انتهى 25 ع

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