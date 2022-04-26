مواصلة تأمين الحدود مع سوريا ونصب كمائن لتعقب المتسلّلين

بغداد/ فراس عدنان

أفاد مكتب القائد العام للقوات المسلحة، بمواصلة تأمين الحدود مع سوريا وتعزيزها بوسائل التكنولوجيا، مؤكداً أن قوات حرس الحدود تمارس واجباتها على اتم وجه ومن خلفها قطعات الجيش، وتحدث عن نصب كمائن ساعدت في اعتقال العديد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي والعائلات المتسللة إلى العراق.

وقال المتحدث باسم المكتب يحيى رسول، إن “المرحلة الثانية من عملية الإرادة الصلبة جاءت بعد أن حققت المرحلة الأولى نتائجها”.

وتابع رسول، أن “العملية الحالية تستهدف مناطق غربي الأنبار واشتركت فيها قطعات الجيش وحرس الحدود والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب”.

وأشار، إلى أن “النشاط تضمن القيام بعملية نوعية تنفذ لأول مرة في عمق الصحراء من خلال قوات محمولة جواً تابعة لفرقة الرد السريع والقوات الخاصة العراقية”.

وأوضح رسول، أن “جميع العمليات التي تشنها قواتنا الأمنية مبنية على جهد استخباري ومعلومات دقيقة وهذا ما أكد عليه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي خلال جميع المؤتمرات والاجتماعات التي تم عقدها”.

وتحدث، عن “تحقيق ضربات موجعة من خلال قتل واعتقال قيادات مهمة من الصف الأول للتنظيم وتدمير مواقع مهمة لهذه العصابات الإرهابية”.

وشدد رسول، على “أهمية النتائج التي ستخرج بها هذه العملية بالنظر للمساحة التي تمارس عليها من محافظة نينوى حتى كربلاء مروراً بالأنبار وصلاح الدين، هدفها منع داعش من التخطيط لأي عمل إرهابي”.

وذهب، إلى أن “امتداد تلك العمليات لتشمل صفحات أخرى، يمثل تقدير موقف للقيادات العسكرية وفق خطط يتم وضعها والتطور في الأرض”.

وأفاد رسول، بأن “مناطق تلال حمرين وجبل مكحول وجبل قرة جوغ، تحت مجهر القوات العراقية ولدينا معلومات استخبارية دقيقة عنها”.

وأثنى، على “دور قيادة العمليات المشتركة من خلال العمليات النوعية والاستباقية بضربات جوية يشنها صقور الجو في أصعب المناطق ذات الطبيعة الجغرافية المعقدة”.

وأوضح رسول، أن “تنظيم داعش يعمل حالياً بمفارز متنقلة يتراوح عدد المتواجدين فيها بما بين 3 إلى 6 أشخاص، ومختبئ ويحاول الظهور مستغلاً الظروف الجوية أو ينفذ عملياته بين حين وآخر”.

وتابع، أن “القوات الأمنية بدأت تلمس تعاوناً كبيراً من قبل المواطنين، مع تراجع كبير في عدد الحواضن حتى أصبح العدد ضئيلا”.

ويواصل رسول، أن “الجميع يعي خطورة هذا التنظيم الإرهابي وبقاءه، وعناصره يعانون بشكل كبير كونهم معرضون للملاحقة”، متوعداً بـ “ملاحقة زعيم تنظيم داعش الجديد وقتله”.

وأكد، أن “الهدف الأول من تلك العمليات إضافة إلى ضرب أوكار داعش، هو تأمين الشريط الحدودي بين العراق وسوريا والأردن والسعودية”.

وأردف رسول، أن “الحدود بين العراق وسوريا أجريت عليها تحصينات بشكل كبير وهذا بجهود قيادة العمليات المشتركة وممسوكة بقطعات من حرس الحدود وهي مؤمنة بشكل جيد جداً”.

ولفت، إلى “استخدام التكنولوجيا في المراقبة، فالجهد لا يقتصر على حفر خندق شقي، ووضع ساتر ترابي ومانع سلكي وسياج، بل هناك أبراج مراقبة مزودة بكاميرات حرارية وطائرات مسيرة ودوريات لطيران الجيش وانتشار الأسلحة الساندة على طول الشريط الحدودي”.

واستطرد رسول، أن “الجيش العراقي يتواجد خلف قوات الحدود، والجميع يمارس نصب كمائن واستهدافا مستمرا، بشكل يحصن الشريط الحدودي بشكل كبير جداً”.

وزاد، أن “هذه الإجراءات لا تمنع من الاستمرار في مناطق قريبة من شمال شرقي سوريا التي لا تزال فيها تنظيمات إرهابية عديدة ومنها داعش”.

ومضى رسول، إلى أن “العمل يجري وفق خطة وستراتيجية لمنع تسلل أي من عناصر داعش، وكذلك الحال بالنسبة للعائلات السورية باتجاه الأراضي العراقية”.

من جانبه، ذكر الخبير الأمني أحمد الشريفي، أن “عناصر تنظيم داعش يعيشون في ضيق كبير نتيجة الملاحقة المستمرة من قبل القوات الأمنية”.

وتابع الشريفي، أن “المعركة الحالية ضد التنظيم هي استخبارية بالدرجة الأولى وتعتمد على تبادل المعلومات وقد حققت قواتنا نجاحات على هذا الصعيد من خلال ضربات جوية استندت إلى معلومات دقيقة استهدفت اوكاراً للتنظيم الإرهابي”.

ويتفق مع رسول على “أهمية تحصين الحدود السورية بوصفها الخطر الأكبر الذي يواجه العراق، فمن خلالها يتم التسلل، في وقت يخسر التنظيم حواضنه الداخلية بسبب رفض المجتمع له”.

وانتهى الشريفي، إلى “ضرورة مواصلة الضغط على التنظيم وعدم منحه أية فرصة للقيام بهجمات يثبت من خلالها وجوده”.

وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت قبل أيام عن إطلاق المرحلة الثانية من عملية الإرادة الصلبة لملاحقة عناصر تنظيم داعش في صحراء المنطقة الغربية.

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