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وقفة احتجاجية في اربيل للتنديد بالعمليات العسكرية التركية في اقليم كوردستان

نظم عدد من المواطنين في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية امام مقر الامم المتحدة لإدانة العمليات العسكرية التركية في الإقليم، مطالبين الحكومة العراقية والمجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه العمليات.

وقال كورده صالح، احد منظمي التظاهرة، إن “التظاهرة تأتي لإدانة العمليات العسكرية للجيش التركي، ونطالب الحكومة العراقية والمجتمع الدولي بالضغط على الحكومة التركية لسحب جيشها”.

وأضاف أن “تركيا تقوم بتدمير وابادة وتهجير القرى الكوردية بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني”.

وسلّم المتظاهرون بيان احتجاج تتضمن مطالبهم إلى الأمم المتحدة في اربيل، كما ورفعوا شعارات تطالب بخروج القوات التركية ووقف العمليات العسكرية.

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