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إصابة مواطن بانفجار لغم أرضي في أربيل

أسفر انفجار لغم عن إصابة مواطن بجروح خطيرة، الأربعاء، في مرتفعات كلاله التابعة لمنطقة بالكايتي ضمن قضاء جومان بمحافظة أربيل.
وقال مراسل  إن لغماً انفجر صباح اليوم على أحد المواطنين في مرتفعات كلاله خلال قيامه بجمع الأعشاب البرية الربيعية ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.
والمصاب هو “خالد اسكندر” من أهالي ناحية ورتي التابعة لقضاء رواندز، ويبلغ من العمر 25 عاماً.
وأفاد الدفاع المدني في جومان، بأن المصاب فقد إحدى ذراعيه كما أصيبت إحدى عينيه بجروح بالغة، وقد تم نقله إلى مستشفى جومان وبعد تلقيه الإسعافات الأولية، تم إرساله إلى مدينة أربيل بسبب حالته الصحية الحرجة. انتهى/ 25 ع

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