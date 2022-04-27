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الأضخم على مستوى الإقليم.. أسايش أربيل تتلف أكثر من 1200 كيلوغرام مخدرات

أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في أسايش أربيل، يوم الاربعاء، اتلاف أكثر من 1200 كيلو غرام من المواد المخدرة المتنوعة والتي دخلت الى الإقليم سابقاً، مبينة ان عملية الاتلاف جاءت بعد إنتفاء الحاجة لهذه المبرزات الجرمية واحالة تجار المخدرات الى القضاء.

وقال كيوان توفيق مدير مكافحة الإرهاب في أسايش أربيل في مؤتمر صحفي “قررنا اتلاف مواد مخدرة تقدر بأكثر من طن ومائتي كيلوغرام بينها (883) كيلوغرام هيروين، و(194) كيلوغرام كرستال، و(106) كيلوغرام ترياك، و(17) كيلو حشيشة، مع (15) كيلوغرام كيتامين، وحبوب ترامادول المخدرة وعددها (143) حبة، وحبوب هلوسة وعددها (85) الف حبة، بالإضافة الى مواد أخرى مشروبة تستخدم في الهلوسة”.

وأضاف توفيق أن “قرار اتلاف هذه المواد جاء بعد حسم ملفات المخدرات في المحاكم وإحالة المتهمين من التجار وغيرهم الى القضاء ونالوا جزاءهم العادل”.

وقال مراسلنا الذي حضر عملية الإتلاف إن العملية جرت بحضور أعضاء اللجنة المشرفة على اتلاف هذه المواد المخدرة التي تضم مجموعة قضاة ووسائل الاعلام.

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