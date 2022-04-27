“الإرادة الصلبة” تلاحق “داعش” في الصحراء الغربية

تستمر العمليات العسكرية غربي الأنبار ضمن المرحلة الثانية من حملة “الإرادة الصلبة”.

وتنفذ مختلف القطعات ملاحقات لداعش بإسناد الطيران العراقي بعد استخدام قواعد غير ثابتة لشن الغارات على عناصر التنظيم الإرهابي.

وأسفرت العمليات، التي أطلقت فجر السبت، عن إلقاء القبض على 6 إرهابيين في كمين شمالي الرطبة، إضافة إلى تدمير 7 عجلات في وادي الضبعة وقذف، داخل الصحراء الغربية.

ويقول اللواء طارق العسل، قائد الحشد العشائري في الأنبار، ، إن “العمليات انطلقت بناء على ورود معلومات استخبارية أشارت إلى وجود إرهابيين في شمال صحراء الرطبة وجنوبها باتجاه وادي قذف”.

ويضيف العسل “لذلك العملية ضربت أكثر من مكانين وتتقدم باتجاه شمال رغوة أيضا”.

وواجه إرهابيو داعش الحصار الأمني بأسلوب زرع العبوات على الطريق الدولي السريع الرابط بين بغداد وعمان.

وأدى انفجار لغم إلى استشهاد عنصرين من الحشد الشعبي وإصابة 6، بينهم صحفي، ضمن منطقة وادي مديسيس قرب مفرق الوليد أحد أهم الطرق مع الأردن وسوريا.

واشتبكت قوة من شرطة طريبيل مع مفرزة وهمية لداعش على الطريق نفسه، لتنتهي بإصابة منتسبين مع 4 مسافرين تم نقلهم إلى الجانب الأردني لتلقي العلاج، ما دفع القيادات الأمنية إلى المطالبة بتفعيل الدور الاستخباري.

ويؤكد اللواء طارق العسل “نحتاج إلى رصد جوي للمنطقة بشكل عام، بالإضافة إلى دعم الاستخبارات، لأن المعلومات لا تأتي مجانا”.

وتنفذ عمليات الإرادة الصلبة ضمن 14 محورا، منها 4 لقيادة عمليات الأنبار والجزيرة، و6 لقيادة الحشد الشعبي، فيما يتولى الحشد العشائري مسؤولية 4 محاور.

المراسل: نبيل عزامي

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط