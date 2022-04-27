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الرئيس مسعود بارزاني يستقبل رئيس مؤسسة المدى

ضرورة بذل مساعي تتضافر فيها جهود كل أطراف العمل الوطني التي تجمعها الرغبة في تجاوز الأزمة المستدامة

استقبل الرئيس مسعود بارزاني بمقره في مصيف صلاح الدين اليوم الاربعاء (27 نيسان 2022) فخري كريم رئيس مؤسسة (المدى) للإعلام والثقافة والفنون. 

وتناول اللقاء الإحاطة بحالة الانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد والعوامل التي تتسبب بها وتغذيها، وما يتطلبه من جهد وطني مشترك للخروج منه وتفكيك أسبابه.

وقد جرى التأكيد على ضرورة بذل مساعي تتضافر فيها جهود كل أطراف العمل الوطني التي تجمعها الرغبة في تجاوز الأزمة المستدامة التي ظلّ الشعب ضحية نتائجها وهو ما طالب في تحركاته الاجتماعية بمعالجتها ووضع حد لأسبابها وتصفية نتائجها السلبية.

كما جرى التأكيد على اولويات المهام الملقاة على عاتق الحكومة القادمة للتعجيل بتأمين ما يطمح اليه شعب كوردستان وتنشيط عجلة الاقتصاد والتنمية والتطور.

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