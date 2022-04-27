الرئيس مسعود بارزاني يستقبل رئيس مؤسسة المدى

وتناول اللقاء الإحاطة بحالة الانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد والعوامل التي تتسبب بها وتغذيها، وما يتطلبه من جهد وطني مشترك للخروج منه وتفكيك أسبابه.

وقد جرى التأكيد على ضرورة بذل مساعي تتضافر فيها جهود كل أطراف العمل الوطني التي تجمعها الرغبة في تجاوز الأزمة المستدامة التي ظلّ الشعب ضحية نتائجها وهو ما طالب في تحركاته الاجتماعية بمعالجتها ووضع حد لأسبابها وتصفية نتائجها السلبية.