العراق: هل تدعم إيران عودة شخصيات سنّية لتعقيد المشهد السياسي في بغداد؟

برز السليمان لدوره في قيادة “الصحوات” السُنّة ضد تنظيم القاعدة عام 2006

ناقشت صحف عربية وعراقية عودة شخصيات سنّية إلى المشهد العراقي، تحديدا الزعيم العشائري علي حاتم السليمان والسياسي السُنّي ووزير المالية السابق رافع العيساوي.

وترى بعض الصحف أن عودة السليمان “صفقة” من قوى “الإطار التنسيقي” المدعومة من إيران “لزعزعة” التحالف الثلاثي بين التيار الصدري، بقيادة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف “السيادة” السُنّي الذي يضم كتلتيْ رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وخميس الخنجر.

ويرى فريق أن عودة السليمان تحديدا “بعثرت” خطط التحالف الثلاثي، ووصف آخرون عودته وغيره بـ “بيادق الشطرنج السُنّية الجديدة التي قررت إيران أن تلعب بها” ضد التحالف الثلاثي.

ويؤكد فريق أخر أن “التوقعات مفتوحة على الدور الذي سيلعبه السليمان الذي عاد إلى لعبة التحالفات القديمة”.