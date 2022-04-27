الكويت مستاءة وترفض تصريحات برلماني عراقي دعا لنشر الحشد لحماية صيادي بلاده

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، يوم الأربعاء، رفضها واستيائها من تصريحات النائب العراقي علاء الحيدري الذي دعا لنشر قوات من الحشد الشعبي لحماية الصيادين العراقيين في المياه الإقليمية من “التجاوزات الكويتية”.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن “نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري اجتمع اليوم الأربعاء مع سفير جمهورية العراق لدى دولة الكويت المنهل الصافي وتم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين”.

وتناول اللقاء، “التصريحات الأخيرة لأحد أعضاء البرلمان العراقي بشأن الادعاءات بالاعتداء على الصيادين العراقيين”.

وأعرب نائب وزير الخارجية الكويتي خلال اللقاء عن “رفض واستياء دولة الكويت لهذه التصريحات التي لا تعكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين ولا تراعي مبادئ حسن الجوار”، مؤكدا على “عدم صحة هذه الادعاءات وسلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات خفر السواحل الكويتية”.

وأشاد بالتعاون القائم والمستمر بين قوة خفر السواحل الكويتية والقوة البحرية العراقية في معالجة تجاوزات الصيادين العراقيين للمياه الإقليمية الكويتية”، وفقاً للبيان.

وأثارت تصريحات لعضو مجلس النواب العراقي عن محافظة البصرة علاء الحيدري، انطوت على تهديدات مباشرة للكويت، استياء واستهجان نواب الكويت.

وجاءت تهديدات النائب الحيدري خلال مؤتمر صحفي تداولت مواقع التواصل الاجتماعي جزءا منه، حيث تطرق إلى قضية الصيادين العراقيين، واتهم قوات خفر السواحل الكويتية التابعة لوزارة الداخلية والمسؤولة عن حماية السواحل والمياه الإقليمية، بالاعتداء على الصيادين العراقيين في منطقة ”الفاو“ وتعذيبهم والتنكيل بهم والتسبب بوفاة أحدهم.

وطالب النائب الحيدري بنشر قوة من اللواء السابع البحري التابع لهيئة الحشد الشعبي في منطقة الفاو لحماية الصيادين العراقيين في المياه الإقليمية مما أسماه ”التجاوزات الكويتية“، ليختم حديثه برسالة وجهها إلى خفر السواحل الكويتية وقال فيها ”إن لم تتأدبوا سنؤدبكم بطريقتنا الخاصة“.

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