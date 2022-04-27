بعد ارتفاع النفط.. مختصون يدعون لتفعيل القطاعات الإنتاجية ودعم الطبقات الهشة

شدد مختصون بالشأن الاقتصادي على ضرورة تفعيل القطاعات الانتاجية من زراعة وصناعة وسياحة وعدم الاعتماد الكلي على النفط، فيما دعوا الحكومة الى دعم الطبقات الفقيرة لاسيما بعد ارتفاع اسعار النفط وتحقيق ايرادات عالية منها.

وكانت شركة سومو قد أعلنت عن تحقيق أعلى معدل تصدير خلال عامين، وذلك في شباط الماضي بمعدل 3.314 ملايين برميل يوميا، بزيادة مقدارها 112 ألف برميل يوميا عن الشهر الذي سبقه، وبأعلى إيراد مالي منذ 2014 بمبلغ قدره 8.54 مليارات دولار في الشهر.

ودعا الخبير الاقتصادي ضياء المحسن، الحكومة إلى «دعم الطبقات الفقيرة والهشة لا سيما بعد ارتفاع اسعار النفط»، مشيرا الى ان «المشكلة لا تتعلق بزيادة الإيرادات النفطية بل في موارد صرف هذه الزيادات».

واضاف المحسن، ان «الوفرة المالية حتى وإن تحققت فإن العجز الافتراضي ما زال موجودا في الموازنة»، مستدركا بأن «هناك نفقات غير مبررة تتم تغطيتها من خلال تلك الوفرة التي تنتجها إيرادات النفط».

وأردف أن «الولايات المتحدة الأمريكية تضغط باتجاه وضع حظر على استيراد النفط الروسي بسبب الأزمة بين روسيا واوكرانيا»، متوقعا «ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية نتيجة اختلال بين العرض والطلب».

واشار الى ان «فائدة الاقتصاد العراقي تعتمد كثيرا على زيادة الايرادات النفطية»، مبينا ان «المشكلة لا تتعلق بزيادة الإيرادات النفطية بل في موارد صرف هذه الزيادات».

وطالب الحكومة بـ»ارسال طلب للبرلمان لمنحها صلاحية ارسال الموازنة الاستثمارية للعام 2022».

وأعلنت وزارة النفط، أمس الثلاثاء، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر آذار الماضي، وفيما بينت أنها حققت إيرادات تجاوزت 10 مليارات دولار، أكدت انها صدرت أكثر من 99 مليون برميل من الحقول النفطية في الوسط والجنوب ومحافظة كركوك.

وذكرت الوزارة في بيان انه «بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، فقد بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (100) مليوناً و(579) ألفا و(612) برميلا، بإيرادات بلغت (10) مليارات و(913 ) مليوناً و(197) الف دولار».

وأضافت الوزارة أن «مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آذار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوبي العراق بلغت (99) مليوناً و(130) ألفا و(677) برميلا، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (1) مليون و(448) ألفا و(935) برميلاً»، مبينة أن «معدل سعر البرميل الواحد بلغ (108,503) دولارا».

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه «تم تحقيق ايرادات اضافية عن بيع كميات من الشحنات للنفط الخام المصدر بعلاوة سعرية حيث بلغ الإيراد الكلي لها (273.804.794) مليون دولار»، مبينة ان «الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (34) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من الموانئ الجنوبية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي».

من جهته، طالب مستشار رابطة المصارف العراقية سمير النصيري، بـ»ضرورة الإسراع في إنشاء صندوق سيادي (صندوق الأجيال) لحماية الاقتصاد الوطني في وقت الأزمات او عند انخفاض الأسعار».

وأضاف النصيري أن «ارتفاع اسعار النفط سيؤدي بدوره الى إلغاء العجز في موازنة 2022 او قد تكون بعجز بسيط جدا».

وشدد على «ضرورة تفعيل القطاعات الإنتاجية من زراعة وصناعة وعدم الاعتماد الكلي على النفط».

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