Posted on by

تفجير يسفر عن إصابات بصفوف القوات الأمريكية و‹قسد› في ريف الحسكة

قالت مصادر محلية، مساء  الثلاثاء، إن انفجاراً استهدف سيارة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية ‹قسد› كانت ترافق دورية أمريكية في ريف الحسكة بغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، وأنباء عن وقوع إصابات بين الجنود الأمريكيين وعناصر ‹قسد›.

ووفقاً لتلك المصادر، فإن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية قرب قرية السعدة بريف الحسكة الجنوبي كانت ترافق دورية أمريكية، وأنباء عن وقوع إصابات بين الجنود الأمريكيين وعناصر سوريا الديمقراطية.

ولم تصدر القوات الأمريكية أي توضيح رسمي حتى اللحظة بخصوص ذلك.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close