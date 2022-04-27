تفجير يسفر عن إصابات بصفوف القوات الأمريكية و‹قسد› في ريف الحسكة

قالت مصادر محلية، مساء الثلاثاء، إن انفجاراً استهدف سيارة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية ‹قسد› كانت ترافق دورية أمريكية في ريف الحسكة بغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، وأنباء عن وقوع إصابات بين الجنود الأمريكيين وعناصر ‹قسد›.

ووفقاً لتلك المصادر، فإن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية قرب قرية السعدة بريف الحسكة الجنوبي كانت ترافق دورية أمريكية، وأنباء عن وقوع إصابات بين الجنود الأمريكيين وعناصر سوريا الديمقراطية.

ولم تصدر القوات الأمريكية أي توضيح رسمي حتى اللحظة بخصوص ذلك.

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