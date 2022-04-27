حكومة إقليم كوردستان تحدد عطلة عيد الفطر

من يوم الأحد الموافق 1 أيار 2022 وحتى 5 أيار 2022

أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (27 نيسان 2022)، عن تعطيل الدوام لمدة أسبوع بمناسبة عيد الفطر.

وأفاد المتحدث باسم حكومة الإقليم، جوتيار عادل، بتعطيل الدوام في جميع مؤسسات حكومة إقليم كوردستان اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1 أيار 2022 وحتى 5 أيار 2022، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى استئناف الدوام الرسمي في كل المؤسسات والدوائر الحكومية في 8 أيار 2022.

وفي وقت سابق، اليوم أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي أن يوم الأحد، ٢٠٢٢/٥/١، سيكون عطلة رسميّة، بمناسبة عيد العمال، كما تبدأ عطلة عيد الفطر، من اليوم ذاته، وتنتهي الخميس ٢٠٢٢/٥/٥، ويُستأنف الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة، يوم الأحد ٢٠٢٢/٥/٨.

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