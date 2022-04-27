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حكومة إقليم كوردستان تعلن رسميا عطلة عيد الفطر

أعلنت حكومة إقليم كوردستان يوم الأربعاء تعطيل الدوام الرسمي اعتبارا من الأول من شهر آيار/ مايو ولغاية الخامس من الشهر ذاته في الدوائر والمؤسسات الحكومية كافة بمناسبة حلول عيد الفطر.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في بيان إنه بمناسبة حلول عيد الفطر فإن اعتبارا من يوم الأحد المصادف الأول من شهر آيار العام 2022 ولغاية الخامس من الشهر ذاته ستكون عطلة رسمية في الدوائر والمؤسسات كافة في حكومة إقليم كوردستان.

وأضاف أن الدوام سيتم استئنافه في يوم الثامن من شهر آيار المقبل.

هذا وقررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي، في وقت سابق من اليوم، تعطيل الدوام الرسمي خلال الأسبوع المقبل بمناسبة حلول عيد العمل وعيد الفطر.

وذكرت الأمانة العامة في بيان، بأن يوم الأحد، الموافق، 2022/5/1، يكون عطلة رسميّة، بمناسبة عيد العمال العالمي.

كما تبدأ عطلة عيد الفطر المبارك، من اليوم ذاته، وتنتهي يوم الخميس، الموافق 2022/5/5، ويُستأنف الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة، يوم الأحد، الموافق، 2022/5/8، وفقا للبيان.

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